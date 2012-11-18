فلسفه نهضت عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در همایش هیئت های مذهبی و ائمه جماعت مساجد شهر زاهدان، تقوا و دین را موجب ایجاد امنیت در جامعه دانست و اظهار داشت: با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کسب ها حلال و ظلم و ستم ها از بین می رود.

وی این ایام را فرصت مناسبی برای بیان مسائل فرهنگی دانست و گفت: وعاظ و مداحان در ایام عزاداری علاوه بر ذکر مصیبت باید فلسفه قیام امام حسین (ع) و امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از اهداف بزرگ این قیام به خوبی تبیین کنند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: یکی از مهمترین معروفاتی که در این قیام مورد توجه امام حسین (ع) قرار گرفت نماز اول وقت و توجه به این فریضه مهم الهی بود که همه باید به این امر در عزاداری ها توجه داشته باشند و از مباحث حاشیه ای به شدت پرهیز کنند.

وی بیان داشت: فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) به عنوان کانون انسان سازی منحصر به یک تفکر و یا مذهب خاص نیست بلکه این مکتب متعلق به همه آزادی خواهان و آزاداندیشان جهان است که باید از این منبع پر فیض الهی برای تعالی و تکامل زندگی فردی و اجتماعی خود بهره گیری کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم از توزیع مجموعه اقلام فرهنگی به هیئت های مذهبی در ایام محرم خبر داد و گفت: بسط و گسترش فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) باید از مهمترین اهداف هیئت های مذهبی باشد.

حجت الاسلام صفر قربانپور از اجتماع بزرگ عاشورائیان برای نخستین بار در استان خبر داد و افزود: این اجتماع بزرگ عزاداران حسینی(ع) همزمان با شب هفتم و هشتم محرم 1434 ه.ق در قالب 170 هیئت مذهبی در شهر زاهدان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: اصناف و بازاریان استان در محرم امسال در قالب نمایندگان تذکر لسانی، وظیفه ارشاد و راهنمایی عزاداران حسینی در زمینه پوشش مناسب لباس و پرهیز از اعمال خرافاتی را بر عهده دارند.