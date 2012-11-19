نرم افزار نمایش صحیح صدای یک ساختمان قبل از ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه از دانشگاه های سالفورد و ریدینگ یک نرم افزار شبیه سازی آکوستیک طراحی کرده اند که می تواند صدای یک ساختمان را از طریق یک سیستم بلندگوی ویژه شبیه سازی کند.

این برنامه می تواند مشکلات نرم افزارهای کنونی را حل می کند، چرا که نرم افزار جدید مدل صدا را به عنوان یک موج به جای شعاع نور ارائه کرده و صداهای بسیار بلند و متوسط را دوبرابر می کند، درحالی که در سیستم کنونی این امر نیازمند قدرت محاسباتی بسیار بالایی است.

از دیگر ویژگیهای نرم افزار این است که طراحان می توانند تنظیمات خود را در زمان حقیقی روی مدل انجام دهند.

دکتر جاناتان هارگریو از دانشگاه سالفورد به عنوان یکی از پژوهشگران در این زمینه اظهار داشت: این فناوری درحال حاضر در پروژه های گسترده مورد استفاده قرار می گیرد تا به مدیر پروژه ایده کلی درباره چیستی صدای ساختمان پس از تکمیل ارائه کند. ما احساس می کنیم که با الگوریتمهای جدید می توانیم این تجربه را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و آن را واقع‌گرایانه تر ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم به مرور زمان مدل سازی در مسیری قرار گیرد که از نظر هزینه به قدری مناسب باشد که برای ساختمانهای کوچک، چون خانه ها و مدارس مورد استفاده قرار گرفته و از آن بتوان برای فرآیندهای طراحی شهری استفاده کرد.

محققان ابراز امیدواری کردند که تا پایان این پروژه سه ساله بتوانند مدلی ارائه دهند که نمایش صحیح صدای یک ساختمان برای تمام سناریوهای قابل تصور ارائه کند.

آنها همچنین به طور خاص ابراز امیدواری کرده اند که تغییرات کوچک در ساختمان تنها نیازمند تغییرات کوچک در مدل رایانه ای باشد.

این محققان قراراست که یک رابط سخت افزاری جدید تولید کنند که سیستم بلندگوها را مستقیم به مدل رایانه ای مرتبط کند.