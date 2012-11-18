  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

انجمن سینمای جوان آبادان بر بام ایران نشست

انجمن سینمای جوان آبادان بر بام ایران نشست

آبادان- خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوان آبادان گفت: این انجمن موفق به کسب رتبه نخست جشنواره "بام ایران "شد.

مجید عیدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم «پهن او» به کارگردانی سعید بریزی جوان آبادانی عضو این انجمن، توانست در این جشنواره حائز رتبه برتر شود.

وی افزود: فیلم داستان زندگی پیرمرد صیادی است که به شیوه سنتی اقدام به صیادی و برای خانواده اش امرار معاش می کند.

عیدان عنوان کرد: این انجمن یکی از فعالترین انجمهای سینمایی استانها در کشور به شمار می رود که توانسته تعداد قابل توجهی فیلم ساز و مستند را آموزش دهد.

وی افزود: اعضای این انجمن تاکنون افتخارات قابل توجهی نصیب این شهر کرده اند و بی شک این افتخارات درآینده نیز ادامه خواهد داشت.

جشنواره بام ایران از 21 تا 25 آبان ماه امسال در شهرکرد برگزار شد.
کد مطلب 1746865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها