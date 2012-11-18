انجمن سینمای جوان آبادان بر بام ایران نشست

مجید عیدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم «پهن او» به کارگردانی سعید بریزی جوان آبادانی عضو این انجمن، توانست در این جشنواره حائز رتبه برتر شود.

وی افزود: فیلم داستان زندگی پیرمرد صیادی است که به شیوه سنتی اقدام به صیادی و برای خانواده اش امرار معاش می کند.



عیدان عنوان کرد: این انجمن یکی از فعالترین انجمهای سینمایی استانها در کشور به شمار می رود که توانسته تعداد قابل توجهی فیلم ساز و مستند را آموزش دهد.



وی افزود: اعضای این انجمن تاکنون افتخارات قابل توجهی نصیب این شهر کرده اند و بی شک این افتخارات درآینده نیز ادامه خواهد داشت.



جشنواره بام ایران از 21 تا 25 آبان ماه امسال در شهرکرد برگزار شد.