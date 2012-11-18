جای خالی دانشگاهیان در طراحی سرویسهای بهداشتی محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد شوشتری در دومین نشست تخصصی سرویسهای بهداشتی شهری، با اشاره به خلاء های موجود در طراحی، جانمایی و احداث سرویسهای بهداشتی در تهران، ادامه داد: از نظر جانمایی، سرویسهای بهداشتی مربوط به شهرسازی می شود و بحث چگونگی تهویه هوا ، نظافت آن به شکل اتوماتیک حتی سیفون های دستی و ورودی های آنها مربوط به بخش معماری می شود.

وی طراحی و ساخت تاسیسات سرویسهای بهداشتی به شکلی که پدیده وندالیسم نتواند آنها را تخریب کند، مهم دانست و گفت: مسایل بسیاری در بحث سرویسهای بهداشتی وجود دارد که بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی را در گیر می کند.

شوشتری با بیان اینکه سازمان زیباسازی آمادگی دارد با برگزاری مسابقه در این زمینه طراحی و تخصصی، مشارکت دانشجویان را جذب کند، ادامه داد: طراحی سرویس های بهداشتی باید به گونه ای باشد که مهم است، کاری فضاها، محل امنی برای معتادان و کارتن خواب ها نباشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با تاکید بر اینکه نحوه نشانه گذاری سرویسهای بهداشتی برای دسترسی آسان و راحت تر مردم موضوع بسیار مهمی است، افزود: بسیاری از این سرویسها در وسط پارکها احداث شده اند که شب و یا زمانی که پارکها خلوت هستند بسیاری از مردم به ویژه خانمها نمی تواننداز آنها استفاده کنند.

به گفته شوشتری، در طراحی سرویسهای بهداشتی موجود، معلولان و سالمندان و کسانی که بچه های کوچک دارند مورد توجه نبوده اند.

رنگ و نور سرویسهای بهداشتی شهری، موضوع دیگری بود که مدیرعامل سازمان زیباسازی به آن اشاره کرد و افزود: رنگ و نور در طراحی ها باید مورد توجه قرار بگیرد چون سرویس های بهداشتی یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مبلمان های شهری است.

شوشتری با بیان اینکه مسئله نگهداری از سرویسهای بهداشتی از مضوعاتی است که در دنیا برای بخش خصوصی درآمدزایی کرده و سود آوری است، گفت: ما آمادگی خود را برای حمایت از بخش خصوصی در احداث و نگهداری از سرویس های بهداشتی اعلام می کنیم.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی، بخش خصوصی داوطلب در احداث و نگهداری این اماکن، خواستار کیوسکهایی برای ارائه محصولات بهداشتی و یا دیگر محصولات هستند که در جانمایی برخی از این اماکن، امکان این موضوع وجود ندارد.

موضوع وقف، موضوع دیگری بود که شوشتری اهمیت آن را در حد وقف برای مدرسه سازی و مسجدسازی ارزیابی کرد و گفت: یکی از قدیمی ترین سرویسهای بهداشتی شهر قم توسط یکی از آیات عظام این شهر وقف شده است و حتی نام او در بالای سرویس بهداشتی حک شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نگاه مردم به ویژه کسانی که ادعای روشنفکری دارند و مدعی هستند که دنیا را بهتر از دیگران می شناسند یا کسانی که به مسایل محیط زیست حساس هستند در این موضوع بسیار مهم است.

وی با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن موضوع سرویسهای بهداشتی در دستور کار مدیریت شهری، گفت: مدیریت شهری حتما به صورت جدی به این موضوع خواهد پرداخت و بزودی مناطق مختلف شهرداری تهران با احداث سرویسهای جدید، به شکل ویژه وارد این موضوع می شوند.

شوشتری با بیان اینکه سرویسهای بهداشتی یکی از اولویت دارترین مسایل شهر است، ادامه داد: در حال حاضر در حوزه سرویسهای بهداشتی در مرحله گذار هستیم و باید تدابیری بیندیشیم که این موضوع بین همه جا بیفتد چون در این موضوع حتی با رسانه ها هم مشکل داشتیم.