روحانیون محور کار فرهنگی در روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی ظهر یکشنبه در همایش سراسری دهیاران استان با بیان اینکه مباحث فرهنگی از مهمترین مشکلات و دغدغه های روستائیان است، اظهارداشت: این مسائل باید از سوی روحانی روستا بررسی و رصد شود.

وی اضافه کرد: همچنین دستگاه هایی از جمله فرهنگ و ارشاد اوقاف و سایر دستگاه های فرهنگی متولی کار فرهنگی در روستاها بوده و باید برنامه ریزی فرهنگی در روستاها انجام دهند.

براتی با انتقاد از اینکه از اعتبارات در حوزه فرهنگ روستاها کمتر استفاده شده است، افزود: محور کار فرهنگی در روستا باید مشخص شده و این اعتبارات برای فرهنگ مردم بیشتر هزینه شود.

وی با بیان اینکه باید کلیه کارهای فرهنگی با هماهنگی روحانیون انجام شود، عنوان کرد: هم اکنون برخی از روستاهای استان روحانی مستقر ندارند، که باید مشکلات پیش روی روحانیون برای استقرارشان رفع شود.

براتی با اشاره به اینکه باید استقرار روحانی در روستاها هدفمند شود، تاکید کرد: باید برای حضور روحانیون در روستاها هدف گذاری شود.

فرماندار درمیان خواستار اعزام روحانی به روستاهای فاقد روحانی شد و گفت: باید بسترهای لازم برای حضور روحانی در روستاها فراهم شود.