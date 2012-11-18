عزاداری ها در جهت توسعه فرهنگ عاشورایی در جامعه باشد

حجت الاسلام مهدی احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: امروز دشمنان نظام از هر روش و وسیله ای جهت تضعیف ارزشهای دینی و اسلامی استفاده می کنند و در این راستا با تمام امکانات بر علیه شیعیان هم قسم شده اند.

وی افزود: دراسلام بحث تبلیغ و نشر احکام الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و گسترش اسلام درجهان بر برکت همین مسئله است.

حجت الاسلام احمدوند با تاکید بر ضرورت توجه به مهندسی فرهنگی در جامعه اظهار داشت: خداوند افتخار تبلیغ دینش را نصیب هرکسی نمی کند و روحانیون باید قدردان این نعمت بزرگ باشند و از ظرفیت روحانیون و حوزه های علمیه در اجرای مهندسی فرهنگی در چامعه استفاده کرد.

وی گفت: علما و مبلغان پشتوانه های استوار نظام اسلامی هستند و هیچ چیزی را نمی توان با جایگاه مسجد ،منبر و تبلیغ مقایسه کرد.

وی با بیان اینکه در ماه محرم حدود 170مبلغ به مناطق مختلف شهرستان اعزام می شوند افزود: باید از این فرصت به بهترین شکل جهت بیان مسائل دینی و مذهبی مخصوصا گسترش فرهنگ عاشورا یی در جامعه و در میان نسل جوان بهره برد.

سرپرست اداره تبلیغات شهرستان نظرآباد گفت: دفاع از ارزش هایی چون امر به معروف، نهی از منکر و نماز اول وقت و پاسداری از امامت و ولایت درس های عاشورایی هستند که باید تلاش کنیم جوانان آنها را به خوبی بشناسند.