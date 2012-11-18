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۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

وفائی نژاد در گفتگو با مهر:

حادثه قطار باری سرخس 3 زخمی داشت/مصدومان سرپایی مداوا شدند

حادثه قطار باری سرخس 3 زخمی داشت/مصدومان سرپایی مداوا شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اورژانس 115 مشهد گفت: سه مصدوم حادثه خارج شدن قطار باری سرخس از ریل سرپایی مداوا شدند.

رضا وفایی نژاد در توضیح حادثه قطار باربری سرخس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدودا ساعت شش و 56 دقیقه صبح امروز یک شنبه یک قطار باربری متعلق به پالایشگاه گاز سرخس از ریل خارج می شود.

وی افزود: این قطار باری در فاصله بین سرخس و گنبدلی، در روستای نوبنیاد با داشتن ده واگن از ریل خارج می شود.

رئیس اورژانس 115 مشهد گفت: با اطلاع از این حادثه آمبولانس 115 سرخس به محل اعزام شد که مصدومان سرپایی مداوا شدند.

وفایی نژاد تاکید کرد: این حادثه تنها سه مصدوم سرپایی داشت که مصدومیت آنها بسیار جزئی بوده و حادثه خیلی زود در محل بروز این سانحه جمع شد.

کد مطلب 1746995

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