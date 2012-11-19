اطلس فرهنگی استان فارس تدوین شود

حجت السلام محسن اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان درصد شهرداری ها از سهم کتابخوانی از دستور کار کمیته نهضت مطالعه مفید خارج شده تا بدین وسیله فعالیتهای فرهنگی بیشتری در کمیته نهضت مطالعه مفید صورت پذیرد.

وی در ادامه از ایجاد نهضت مطالعه مفید در استان فارس یاد کرد و افزود: از زمان تصدی مدیر کلی کتابخانه های عمومی استان فارس کمیته نهضت مطالعه مفیداستان با ریاست استاندار آغاز به کار کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس اضافه کرد: در همین راستا استاندار فارس به هریک از فرمانداران شهرستان های استان حکم داه تا کمیته نهضت مطاله مفیدرا در حوزه استحفاظی خود راه اندازی کنند.

حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین به برگزاری مراسم جشن کتاب فارس اشاره کرد و ابراز داشت: در این مراسم که با حضور استاندار ، نماینده ولی فقیه در استان فارس و... برگزارشد از 33 نفر فعال حوزه کتاب استان فارس تقدیر شد.

وی یادآورشد: علی باز قربانی خیر کتابخانه ساز آباده ای که طی 9 ماه به طور خودجوش کتابخانه ای را در بخش سورمق آباده ساخت و به اداره کتابخانه های عمومی استان فارس تحویل داد نیز از جمله تقدیر شدگان این مراسم بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس تاکید کرد: 12 نفر از کتابداران برجسته استان و چهار نفر از مدیران شهرستانی اداره کتابخانه های عمومی استان فارس که در طی این مدت طرح و برنامه های مناسبی را ارائه کرده بودند نیزاز جمله تقدیر شدگان مراسم جشن کتاب فارس بودند.

حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین بیان کرد: در مراسم جشن کتاب از چهار نفر از فرمانداران و شهرداران شهرستان های استان که در راس آنها شهردار و فرماندار شیراز قرار داشتند به دلیل پیگیری و برگزاری جلسان نهضت مطالعه مفید تقدیر شد.