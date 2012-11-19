فرهنگیان کشته شده در سانحه هوایی مشهد شهید محسوب نمی شوند

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دایره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان در تلاش است تا با تهیه لایحه ای مسئله کشته شدگان حادثه هوایی مشهد را پیگیری کند و در صورت امکان کشته شدگانی که در هنگام ماموریت جانشان را از دست داده اند به عنوان شهید محسوب شوند.

پیگیری برای شهید اعلام کردن فرهنگیان ادامه دارد

وی افزود: دو تن از کشته شدگان سانحه هوایی در هنگام وقوع حادثه مینی بوس کاملا سالم بودند و فقط به قصد همراهی همکاران مصدوم خودشان وارد عمل شدند و با قصد کمک و ایثار وارد بالگرد شدند و متاسفانه بر اثر حادثه بوجود آمده جانشان را از دست دادند می توان به عنوان شهید از آنها یاد کرد و باید از طریق مراجع قانونی این مسئله را پیگیری کنیم.

فخریان زمینه بیان کرد: تاکنون با مسئولان بنیاد شهید استان در رابطه با کشته شدگان این سانحه هوایی صحبتی نداشته ایم اما در گذشته در رایطه با مصدومان و حادثه دیدگان کاروان های راهیان نور که صحبت کردیم گفته شد فقط نظامیانی که هنگام ماموریت کشته شوند شهید محسوب می شوند و از لحاظ قانونی کاری نمی توان انجام داد.

پرداخت دیه فرهنگیان سانحه دیده توسط آموزش و پرورش

وی افزود: به دستور وزیر آموزش و پرورش مبلغی به عنوان هزینه های جاری فرهنگیان عزیزی که در این سانحه فوت کرده اند از سوی اداره کل آموزش وپرورش پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه دیه کامل این عزیزان نیز پرداخت خواهد شد.

وی همچنین به تلاش های صورت گرفته از جانب نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای یافتن راه حل قانونی این مسئله اشاره کرد و گفت: امیدوارم این پیگیری ها به نتیجه برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: هوانیروز و امداد و نجات یکسری تمهیداتی برای حادثه دیدگان یک چنین حوادثی در نظر گرفته اند و این تمهیدات شامل حال همکاران از دست رفته مانیز خواهد شد.

گفتنی است، بعد از ظهر یک شنبه مجلس ختم و پاسداشتی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان در محل حسینیه حضرت ولی عصر(عج) مشهد برگزارشد.

در این مراسم باشکوه ضمن حضور خانواده های جان باختگان استاندار خراسان رضوی مسئولان آموزش و پرورش مشهد، جمعی از مسئولان شهرستان طرقبه وشاندیز وملک آباد، تعداد زیادی از فرهنگیان و مردم قدرشناس مشهد و دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی و پرسنل امداد یاد ونام حادثه دیدگان را گرامی داشتند.