گراني ميوه در ايام عيد ناشي از تباني بود// توضيح دو وزير در مجلس قانع كننده نبود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از نماز جمعه اين هفته تهران، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم در سخناني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران در ادامه مباحث اقتصاد اسلامي با بيان اين مطلب كه بايد بر بازار، توليد، مبادلات و مصرف در يك جامعه اسلامي مناسبات اخلاقي حاكم باشد، گفت : مساله بالا رفتن قيمت ميوه در دو ماه اخير و در ايام عيد مساله اي است كه باعث رنجش خاطر فراوان مردم شد.

وي افزود : ممكن است گاهي در بازار به طور طبيعي عرضه كالايي به علت كمبود كاهش يابد و يا تقاضا به صورت فوق العاده بالا رود كه اين باعث بالا رفتن طبيعي قيمت مي شود اما گاهي به علت احتكار، انحصار و يا تباني كه در دين اسلام به شدت مسلمانان از آن نهي شده اند، قيمت ها به صورت فوق العاده بالا مي رود.

سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران تصريح كرد : گاهي فروشندگان به صورت تلفني و يا در محافلي با هم تباني مي كنند كه قيمت را بالا ببرند كه اين كار در روايات اسلامي به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است و در اسلام از اين مال تعبير به مال حرام مي شود و اتفاقي كه در ايام عيد در مورد قيمت ميوه ها رخ داد و شايد تا الان هم جريان داشته باشد ناشي از تباني است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بابيان اين كه در مورد موضوع گراني ميوه ها در ايام نوروز، دو نفر از وزيران به مجلس فراخوانده شدند، گفت : وزرا توضيح دادند كه ما در مورد ميوه ها افزايش توليد داشتيم اما تقاضا دو برابر شده است اما به نظر ما اين توضيحات قابل قبول نبود و مجلس نيز قانع نشد و بررسي هاي كارشناسان نشان داد، علي رغم آن كه ميوه در باغات با قيمت هايي مناسب ارائه مي شود اما در اثر تباني ميادين ميوه در ايام عيد، قيمت اين كالا به صورت فوق العاده اي بالا رفت.

وي با مخاطب قرار دادن كساني كه با تباني قيمت ميوه را بالا بردند، افزود : آنهايي كه اين پولها را مي گيرند بايد بدانند كه اين پولها وبال است و در دنيا به راحتي از گلويشان بالا نمي رود و در آخرت نيز سد راهشان خواهد شد.

مصباحي مقدم با اشاره به كوتاهي دستگاه هاي نظارتي در اين مساله تاكيد كرد : بايد دستگاه هاي نظارتي اقدامات را تنظيم كنند و مي توانند ميوه را به اندازه كافي ذخيره كنند تا در زمانهايي كه بازار اقدامات انحرافي انجام مي دهد، اين ميوه ها وارد بازار شده و قيمت ها كاهش يابد و همچنين دستگاه هاي نظارتي با مديريت مناسب بايد اين مسائل را اداره كنند.