تشکیل کمیته نظارت بر موسسات خیریه فارس برای اولین بار در کشور

عبد العلی شمس در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: یکی از مشکلات در بحث خیریه ایجاد هماهنگی با مردم و موسسات است که در این راستا کمیته ای با نمایندگانی تام الختیاری از فرمانداری،کمیته امام(ره)، خانه خیرین، قوه قضاییه و نیروی انتظامی تشکل و جلسات برنامه ریزی خود را آغاز کردند.

وی افزود: این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی، تقویت موسسات خیریه و جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد از کمکهای خیرخواهانه برای تقویت موسسات، نظارت و ارزشیابی برای فعالیت های انجمن ها تشکیل شد.

مدیر عامل خانه خیرین استان فارس اعلام کرد: خانه خیرین در استان 180 موسسه خیریه دارد که تعداد 70 موسسه در شیراز بیشتر به صورت خصوصی در راستای ارائه خدمت به محرومان فعالیت می­کنند.

شمس با اشاره به اینکه خانه خیرین حکم کانون صنفی را دارد، اضافه کرد: انجمن­های خصوصی در کنار سازمانها دولتی در زمینه های متفاوت از جمله کمک به برطرف کردن نیازهای افراد محروم،معلول نیازمند،تهیه امکانات و مایحتاج زندگی به فعالیت می­پردازند.

وی تصریح کرد: هماهنگی امور برای نظارت و ارزشیابی و برپایی دوره های آموزشی مددکاری برای آشنایی با الگوهای جدید مددکاری از جمله فعالیتهای خانه خیرین فارس است.

برگزاری دومین دوره آموزش علمی مددکاران

مدیر عامل خانه خیرین اعلام کرد: دومین دوره کلاسهای آموزش علمی برای آشنایی مدیران و مددکاران موسسات خیریه با تکنیک مددکاری آسیب اجتماعی بعد از ماه محرم با همکاری دانشگاه علمی کاربردی و سازمان بهزیستی به مدت 4 روز در شیراز برگزار می­شود.

شمس اضافه کرد: این دوره با هدف آشنایی مددکاران با روشهای نوین مددکاری بخصوص در زمان بحران و حوادث است تا فرد بتوانند آرامش روحی لازم را برای آسیب دیده ایجاد و از فعالیتهای ترحم آمیز پرهیز کند.

وی بیان کرد: هدف خانه خیرین هماهنگ کردن کمکهای مردم برای رسیدن به دست محرومان است تا تمامی اقشار هنرمند، ورزشکار و.. بتوانند به موسسات خیریه وصل و به اندازه سهم خود به افراد نیازمند کمک کنند.

مدیرعامل خانه خیرین فارس با تاکید بر اینکه فرد خیر تنها فرد پولدار نیست، یادآورشد: تمامی مردم به سهم خود با توجه به مهارت ها ­­­می­توانند در فعالیت خیرخواهانه مشارکت و به افراد محروم کمک کنند.

شمس اظهار داشت: هرسازمانی می­تواند در کنار فعالیت های خود موسسه خیریه کوچکی ایجاد کند و با کمک به افراد گامی موثر در راستای کاهش فقر مادی و فکری بپردازد.

نیاز به مشارکت خیرین در زمینه های علمی

وی تصریح کرد: دانشجویان ، اساتید و افرادی که توانایی­های علمی دارند می­توانند نقش بسیاری در پرورش افراد نیازمند داشته باشند و کودکانی را تحت پوشش آموزش خود قرار دهند.

مدیر عامل خانه خیرین فارس ادامه داد: بچه های توانمندی در بین افراد نیازمند وجود دارد که حتی توانایی تهیه کتاب برا کنکور را ندارند که خیرین می­توانند اینگونه کتابها را در اختیار دانش آموزان و کنکوریها قرار دهند و یا برای آنها کلاسهای آموزشی برگزار کنند.

شمس بیان کرد: افراد خیر می توانند در بخش های علمی برای دانش آموزان با استعداد نیازمند سهمیه کلاس آموزشی و کنکور بدهند تا با این روش و همکاری مناسب علمی بتوان چهره فقر را کمرنگ تر کرد.

وی اعلام کرد:هدف اصلی فعالیتهای خیریه و امدادی نگه داشتن کودک در کنار خانواده و ارجا ندادن آنان به پرورشگاه و یا مراکز شبانه روزی است تا بتواند با کمک رسانی در کنار افراد خانواده به زندگی خود ادامه دهد.

فعالیت خیرین مختص پروژه های عمرانی نباشد

مدیر عامل خانه خیرین فارس تاکید کرد: فعالیت خیرین نباید مختص به پروژه های عمرانی باشد بلکه باید در زمینه های علمی نیز سرمایه گذاری صورت بگیرد واخبار نیز فقط انجام فعالیت های عمرانی خیرانه را پررنگ نکنند.

شمس اعلام کرد: خانه خیرین فارس واقع در چهارراه پارامونت،خیابان نادر،کوچه 15 خانه خیرین است که خیرین ­میتوانند ازطریق مراجعه حضوری و یا از طریق شماره تماس711-2332130 همکاری­های خود در زمینه های مختلف را اعلام کنند.