مددجویان کمیته امداد دامغان از پرداخت هزینه تعلیم رانندگی معاف شدند

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به معافیت مددجویان کمیته امداد شهرستان دامغان از پرداخت هزینه تعلیم رانندگی، گفت: مدیر آموزشگاه رانندگی حمایت دامغان آمادگی خود را جهت تعلیم رانندگی تمامی مددجویان معرفی شده از سوی این نهاد اعلام کرد.

وی افزود: آموزشگاه رانندگی حمایت دامغان بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای مددجویان را تا مرحله دریافت گواهینامه حمایت می کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان اضافه کرد: این آموزشگاه با دارا بودن 25 مربی زن و مرد و با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد هر مربی یک مددجو را در طول سال به صورت رایگان آموزش و صاحب گواهینامه کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان یادآور شد: امیدواریم آموزشگاه رانندگی حمایت دامغان بتواند با این حرکت خود سهم کوچکی در خدمت به محرومان و نیازمندان شهرستان دامغان ایفا کند.

وی گفت: امیدواریم که همه افراد خیر و نیکوکار با همکاری و مشارکت خود کمیته امداد امام خمینی(ره) را در رسیدن به اهداف خود که خدمت بی منت و صادقانه به مددجویان و افراد تحت پوشش است یاری دهند.

به گزارش مهر، بحث اجرا معافیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان در نشست مدیر این نهاد با مسئول آموزشگاه حمایت دامغان اتخاذ شد که مورد موافقت قرار گرفت.