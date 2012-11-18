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۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

ایزدی:

عرضه غیرتخصصی تجهیزات پزشکی نقطه ضعف تولیدات داخلی است

عرضه غیرتخصصی تجهیزات پزشکی نقطه ضعف تولیدات داخلی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تجهیزات پزشکی ساخت داخل کشور رشد خوبی داشته اما عرضه آنها به صورت تخصصی انجام نمی شود.

به گزارش خبرنگارمهر، عباس ایزدی ظهر یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی که در شهرک سلامت مشهد برگزار شد اظهار کرد: عرضه و به‌ نمایش گذاشتن محصولات پزشکی باید به صورت تخصصی انجام شود وعرضه ناصحیح  نقطه‌ضعف تولیدات داخلی محسوب می شود.

وی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی علوم و صنایع وابسته نیز با حضور30 سخنران برگزار می شود و زمینه‌ عرضه بهتر تجهیزات پزشکی  را فراهم کند.

وی بیان کرد: 15 کارگاه همزمان در محل نمایشگاه برگزار می شود که کارگاه تجاری سازی نرم افزارهای کاربردی پزشکی و غیر پزشکی در محیط برنامه نویسی از جمله آنهاست.

وی در خصوص تجاری سازی نرم افزارها تاکید کرد: این تجاری سازی در کشور هند انجام گرفته وسود و درآمد زیادی را برای این کشور داشته است.

ایزدی یادآور شد: در ایران برای تجاری سازی حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت فعالیت مستمر صورت نگرفته است و این کنگره می تواند راهگشای مشکلات این بخش و رهنمودی برای تجاری سازی نرم افزارهای پزشکی باشد.

وی تصریح کرد: باید برای بازاریابی بین المللی این محصولات کار بیشتری صورت بگیرد و برای اولین بار در ایران این دانش به شرکت های ایرانی آموزش داده خواهد شد.

ایزدی یادآور شد: نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی باهمکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد واحد مشهد برگزارخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اینگونه نمایشگاهها درارتباط صنعت و دانشگاه نقش مهمی دارند افزود: با عرضه محصولات وتولیدات داخلی صاحبان صنایع می توانند محصول مورد نظر خود را در نمایشگاه بیابند.

کد مطلب 1747096

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