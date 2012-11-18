تا سیاسیون در فوتبال باشند همین آش و همین کاسه است/ زاپاس خوبی هستم!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: مردم ایران بازی خیلی خوبی را شاهد بودند و همه دیدند که سپاهان در این مسابقه لیاقت پیروزی را نیز داشت اما به آن دست پیدا نکرد.

وی ادامه داد: بازیکنان استقلال در این مسابقه هم از نظر روحی شرایط مناسبی را نداشتند و هم با توجه به مصدومیت برخی از بازیکنان تیم ما شرایط چندان مناسبی برای پیروزی مقابل سپاهان نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در مورد دو سال حضورش در سپاهان به عنوان سرمربی این تیم اصفهانی بیان کرد: سپاهان تیم خود من است و من دو سال در اصفهان آرامش بسیاری داشتم اما متاسفانه برخی موافق ماندن من در سپاهان نبودند و عنوان کردند که سپاهان پولی برای دادن به بازیکنان ندارد اما بعد از اینکه من از سپاهان جدا شدم همان پولها را به بازیکنان دیگر دادم تا آنها را نگه دارد و متاسفانه فوتبالی ها از فوتبال کنار گذاشته شدند.

وی گفت: عده ای از سپاهان ماموریت داشتند که این تیم را نابود کنند زیرا می ترسیدند که سپاهان بزرگ شود و در آسیا نتیجه بگیرد. ما در 7 بازی بزرگ آسیایی گلهای بسیاری زدیم و براگا که یکی از مربین مطرح اروپا بود در بازی رفت و برگشت از سپاهان 9 گل خورد اما اجازه نداند این شرایط در سپاهان ادامه پیدا کند.

قلعه نویی بیان داشت: من سال دومی که در سپاهان ماندم از 800 میلیون تومان پول نقد گذشتم و تنها با 700 میلیون در سپاهان ماندم زیرا این تیم را دوست داشتم و حتی به مسئولان باشگاه پیش از امضای قرارداد لیست دادم اما بعد از آن گفتند که ما می خواهیم پاک قهرمان شویم و یک قهرمانی آسیا را از سپاهان گرفتند.

قلعه نویی اضافه کرد: مطمئن باشید تا زمانی که افراد سیاسی در فوتبال کشور وجود داشته باشند فوتبال عقب می ماند و کسانی که به سپاهان آمدند فوتبال را چند سال به عقب انداختند.

وی با انتقاد از برخی کارشناسان که از کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی حمایت می کنند متاسفانه برخی افراد در ایران بدون کارشناسی نظر می دهند. زمانی که یک مربی ایرانی مثل قلعه نویی یا دایی سرمربی تیم ملی می شود علیه آن حرف می زنند؛ خودم به خوبی یاد دارم که در اتاق 133 هتل المپیک به من گفتند که به عنوان سرمربی تیم ملی مشغول کار شو اما برخی که ما را عروسک خود کرده اند اجازه ندادند تیم ملی با من موفق باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: اگر این افراد سیاسی کارشان را بلد بودند در همان صنعت و فعالیت های نظامی و سپاه کار می کردند و به فوتبال نمی آمدند اما اینها دنبال شهرت هستند و به همین دلیل تلاش می کنند که خود را به فوتبال برسانند.

قلعه نویی در مورد شایعه حضورش در تیم ملی فوتبال اضافه کرد: متاسفانه من زاپاس خوبی هستم و زمانی که یک مربی برکنار می شود من را به عنوان جایگزین آن پیشنهاد می کنند اما تاکنون هیچ پیشنهادی برای حضور من در تیم ملی فوتبال نشده و من همه تمرکزم را به حضور در استقلال معطوف کرده ام.