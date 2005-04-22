پاس را تيم صعودكننده گروه اول بدانيد

به گزارش خبرگزاري" مهر" تلويزيون ورزشي كويت گفت: پاس را تيم صعود كننده گروه اول بايد دانست. اين تيم ايراني كه وابسته به پليس ايران است، با تساوي الريان قطر و الشرطه عراق بخت صعودش افزايش يافت.

مفسرورزشي اين تلويزيون نيزافزود: السالميه يك گل ديگرازپاس دردقيقه 90 خورد تا درمجموع 6 باردروازه اش توسط پليس هاي ايراني بازشده باشد.

حمد بوحمد ستاره فوتبال كويت دردهه هفتاد ميلادي كه اين ديداررا گزارش مي كرد، گفت: السالميه وقتي نتوانست چهارموقعيت گل خود را به دروازه پاس بزند، در دقيقه 90 ووقت قاتل شكست تلخي را پذيرفت.

وي كه درتلويزيونهاي ورزشي عربي منطقه درگزارشگري فوتبال جايگاه ويژه اي دارد، به تلخي وقتي الخضري با دست توپ را ازدروازه السالميه بيرون كشيد، بلند ازاوپرسيد:( شي سوي) يعني چكارمي كند كاپيتان؟ وي قدرت بدني تيم پاس را ستود وگفت: السالميه توان غلبه برپاس را نداشت.

مفسرورزشي تلويزيون ورزش وجوانان كويت هم افزود: ايراني هاي حاضردراستاديوم به خوبي پاس را حمايت كردند وتا دقيقه 90 آنها را تشويق كردند. وي با انتقاد شديد ازبازي السالميه، اين تيم را يك تيم تحليل رفته دانست.

وي اين نكته را يادآورشد: پاس هم قدرت ديداررفت درتهران را نداشت ودرزماني تيرخلاص را به السالميه زد كه اين تيم ديگر تمام شده بود وتحليل رفته بود.

وي با تاسف شديد ازموقعيت گلي را كه البريچي ازدست داد، گفت: اين بازيكن دردوقدمي دروازه توپ را به هوا زد ويكبارهم تير دروازه پاس شوت داگو را دفع كرد.

وي ياد آورشد: الريان قطربا تساوي دربرابر الشرطه عراق اميد كمرنگي براي صعود دارد. همچنين گوينده تلويزيون العراقيه در برنامه اسپورت خود گفت: پاس ايران درخانه السالميه كويت ودردقيقه 90 ازروي نقطه پنالتي سه امتيازحساس را كسب كرد وبه لطف توقف الريان قطردربرابرپليس عراق آسوده تر به دوبازي پاياني خود فكرخواهد كرد.

وي تيم پاس ايران را شايسته صعود دانست وگفت: ازهم اكنون بايد پاس را تيم صعود كننده گروه اول دانست.

تلويريون قطردربرنامه ورزشي خود گفت: الريان درخارج ازخانه سخت نتيجه مي گيرد ودرحاليكه انتظارمي رفت، با شكست الشرطه عراق دركورس باقي بماند با يك تساوي اميدهاي صعود خود را كمرنگ تركرد.

مفسرورزشي اين تلويزيون گفت: پاس درحاليكه نتيجه ديدار الريان قطررا مي دانست، دردقيقه90 ودرخانه السالميه با گل نكونام براي صعود جهش مهمي برداشت.

وي درپايان گفت: كاپيتان السالميه درلحظه اي كه هندباليست شده بود، سه امتيازمهم را تقديم پليس ايران كرد.