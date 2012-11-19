کاهش 30 درصدی آمار تصادفات رانندگی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ خندان‌دل اظهار کرد: به دنبال اجرای اقدامات پیشگیری‌کننده، از سال 86 تاکنون میزان تصادفات با روند کاهشی مواجه بوده است به طوری که در سال 86 نرخ فوت‌شدگان تصادفات به ازای هر ده هزار نفر 1.7 درصد بوده که این رقم در سال 90 به 1.4 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: در سال 86 با احتساب جمعیت 2 میلیون و 476 هزار نفری شهر مشهد تعداد 419 نفر فوتی در اثر تصادفات رانندگی ثبت شد این در حالی است که در سال گذشته با در نظر گرفتن جمعیت سه میلیون نفری مشهد تعداد 305 نفر فوت شده بر اثر تصادفات رانندگی به ثبت رسید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد تصریح کرد:‌ این کاهش آمار تصادفات در حالی صورت می‌گیرد که هر سال با افزایش جمعیت و افزایش سرانه مالکیت خودروها مواجه‌ هستیم.

خندان‌دل در خصوص آمار تصادفات خسارتی نیز گفت: از آنجا که بر اساس قوانین جدید برای خسارت‌های کمتر از سه میلیون و 150 هزار تومان نیازی به حضور افسر راهنمایی و رانندگی نیست و تنها حضور نماینده بیمه برای تعیین خسارت کفایت می‌کند، بخشی از آمار تصادفات خسارتی از لیست پلیس راهنمایی و رانندگی خارج شده و مقایسه این آمار به دلیل تغییر قوانین مربوطه به نسبت سال‌های گذشته چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک و ایمنی به منظور کاهش تصادفات یکی از وظایف این سازمان است، اظهار کرد: بر همین اساس تجزیه و تحلیل آمار ناشی از تصادفات و شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز و تلاش برای رفع این کانون‌های خطر در دستور کار سازمان قرار دارد.

خندان ‌دل با اشاره به بکارگیری چهار بازرس ایمنی کشور برای بررسی وضعیت ایمنی معابر مشهد گفت: پس از تشکیل دوره‌های بازرسی ایمنی معابر در وزارت راه 19 بازرس موفق به دریافت مدرک مربوطه شدند که چهار بازرس از این مجموعه در مشهد به کار گرفته شده و تمامی بزرگراه‌های این کلان‌شهر را مورد بازرسی ایمنی قرار دادند.

وی ادامه داد: این بازرسان بر اساس چک لیست‌های مورد نظر خود در شبکه معابر شهر حرکت کرده و با تعیین نقاط حادثه‌خیز بر اساس دو شاخصه احتمال بروز تصادف و شدت بروز آن حدود 1850 مورد را شناسایی کردند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد همچنین افزود: این نقاط به مشاور طراح معرفی شد تا با اقدامات اجرایی از قبیل نصب تجهیزات مهندسی ترافیک و اصلاح هندسی نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی از اجرای سیستمی با همکاری پلیس تحت عنوان سیستم ثبت مکانیزه تصادفات خبر داد و گفت: پلیس پس از حضور بر سر صحنه تصادف، جزئیات و علل بروز تصادفات را با استفاده از تبلت به صورت الکترونیکی ثبت خواهد نمود که علاوه بر اینکه بانک جامعی از علل بروز تصادفات در شبکه شکل می‌گیرد کمک شایانی هم به سازمان ترافیک خواهد کرد.