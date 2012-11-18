به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از تیم‌های برتر لیگ کاراته استان سمنان با حضور 250 نفر از ورزشکاران و خانواده‌های آنها در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد.

فرمانده سپاه شاهرود در این مراسم با بیان اینکه منش ورزشکاری، پهلوانی و جوانمردی است، گفت: ورزشکاران بسیجی الگوهای جوانمردی و معرفت انقلاب در جامعه هستند و باید این را حفظ کنند.

عباس مطهری افزود: اگر می‌خواهیم الگویی در پهلوانی و جوانمردی در بین ورزشکاران احیا کنیم، ناگزیر به معرفی شهدا هستیم چراکه آن‌ها با توجه به روحیه خود و تاکید اسلام هم به تربیت نفس خود پرداختند و هم به تربیت جسم خود و این دو را بخوبی با هم درآمیختند و الگو شدند.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در جامعه تصریح کرد: ورزشکاران نماد پهلوانی در جامعه هستند و باید تلاش کنند که الگوی مناسبی برای نسل جوان جامعه باشند و الگوپذیری آنها نیز باید از پهلوانان ملی و دینی باشد که در عصر حاضر شهدا بهترین الگوها هستند.

رونمایی از اثر منبت کاری با موضوع محرم در مجن

اثر منبت کاری دانشجوی بسیجی فاطمه آقایی با نام "لک لک" و با موضوع "محرم" با حضور مسئولان دانشگاه پیام نور مجن و بسیج دانشجویی رونمایی شد.

فاطمه آقایی خالق این اثر با اشاره به اینکه این اثر در طول سه ماه آماده شده است، گفت: با توجه به اینکه چند ماه است به کار منبت‌کاری روی آورده‌ام خواستم نخستین اثرم در قالب محرم باشد و این اثر را تقدیم به ساحت امام حسین(ع) می‌کنم و امیدوارم مورد قبول افتد.

وی با اشاره به اینکه در این اثر مضمون محرم در قالب طبیعت ارائه شده است، افزود: سعی کرده‌ام منظور خود را غیرمستقیم به بیننده القا کنم و تلاش کنم تا با سبکی جدید، واقعه محرم را برای دانشجویان و نسل امروز واگویه کنم.

بنابراین گزارش، این اثر تا پایان ماه محرم در کتابخانه دانشگاه پیام نور جهت بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دیدار اعضای کانون بسیج فرهنگیان شاهرود با خانواده شهید حسن عابدینی

مسئول کانون بسیج فرهنگیان شاهرود در دیدار اعضای کانون بسیج فرهنگیان شاهرود با خانواده شهید دانش‌آموز حسن عابدینی گفت:‌ با حفظ راه شهدا دست طمع استکبار می‌شود و به جرأت می‌توان گفت حفظ این راه سد محکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است.

عبدالحسین شعبانعلی اظهار داشت:‌ اگر شهدا و راه آنان را حفظ نکنیم دشمنان با جنگ نرم خود جای آنان را خواهند گرفت و ما را وادار به تسلیم خواهند کرد.

همچنین در این دیدار مادر شهید به بیان خاطراتی از شهید پرداخت و با بیان اینکه شهدا برای کسب مقام و شهرت و مال به جبهه نشتافتند، افزود: آنان که امروز از شهدا خرج می‌کنند و فقط می‌خواهند از قِبَل شهدا به نفعی برسند؛ بدانند که در این راه موفق نخواهند بود و خون شهدا آنها را گرفتار خواهد کرد.

شهید دانش آموز حسن عابیدنی از دانش‌آموزان شهید شهرستان شاهرود است که دوران مدرسه را در روستای دیزج طی و در دوران دفاع مقدس نیز با سن کم چندین مرحله به جبهه اعزام و در سال 65 شربت شهادت را در منطقه شلمچه نوشید و در گلزار شهدای روستای دیزج آرام گرفت.

نمایشگاه در امتداد عاشورا برپا می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شاهرود با اشاره به اینکه نمایشگاه در امتداد عاشورا به مناسبت هفته‌ی بسیج و همزمان با ایام سوگواری امام حسین (ع) برپا می‌شود، گفت: این نمایشگاه همزمان با ایام سوگواری ابا عبدالله (ع) از 30 آبان به مدت 10 روز دایر می‌شود.

رضا فدایی در رابطه با برگزاری این نمایشگاه افزود: با توجه به اینکه در عرصه‌ی جنگ نرم قرار داریم و دشمن در زمینه‌ی نرم‌افزاری و فضای مجازی بر فکر و عقاید جوانان ما کار می‌کند؛ ما باید بتوانیم نسل جوان را بهتر با ارزش‌های انقلاب اسلامی و راهبردهای رهبری آشنا کنیم.

وی در رابطه با نمایشگاه در امتداد عاشورا اظهار داشت: با توجه به مسائل روز جامعه در این نمایشگاه چهار غرفه با موضوعات نفاق و قتنه، بیداری جهان اسلام، علمی و جهادی طرح‌ریزی شده است.

وی دیدار با خانواده‌ی معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان و برنامه‌ی گرامیداشت هفته‌ی بسیج و ایام محرم به مدت پنج شب در کلیه‌ی پایگاه‌های دانشجویی را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته‌ی بسیج دانست.

کاروان راهیان نور"عقیله بنی‌هاشم" به مناطق عملیاتی اعزام شدند

فرمانده بسیج دانش‌آموزی سپاه دامغان گفت: همزمان با نخستین روز از دهه محرم نخستین کاروان راهیان نور "عقیله بنی هاشم "در پایه دوم متوسطه دامغان و در قالب درس آمادگی دفاعی به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

محمد مطلبی‌نژاد افزود: در این دوره 398 نفر اعزام شدند که از این 398 نفر 313 نفر آن دانش‌آموز و 80 نفر آن عوامل اجرایی متشکل از 10 راوی، 10 طلبه، 5 امدادگر و معلمان مدارس به مدت 4 روز از مناطق عملیاتی دیدن خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امسال کاروان به منظور حفظ نکات ایمنی با قطار اعزام شدند، افزود: این کاروان در طول مدت اعزام خود از مناطق عملیاتی شلمچه، فاو ،موزه خرمشهر، هویزه و دهلاویه دیدن می‌کند.

وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی با آموزه‌های عملی باید منطبق با یکدیگر باشند، گفت: هدف از برگزاری این اعزام تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام (ره) و شهدا، افزایش بصیرت دانش‌آموزان و مقابله آنها با جنگ نرم دشمنان است.