مسیر مقابله با دشمنان خط مستقیم پیروی از ولایت زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل فلاح عصر یکشنبه در همایش بزرگ عاشورائیان در برازجان بصیرت‌افزایی و آگاهی بخشی به همه اقشار را از وظایف هیئت‌های مذهبی عنوان کرد و اظهار داشت: دشمنان هجمه‌های سنگینی را در بحث‌ها عقیدتی و فرهنگی ایجاد کرده‌اند که باید با آن مقابله کرد.

وی با تشبیه وضعیت کنونی درگیری‌های انقلاب اسلامی با آمریکا و صهیونیسم جهانی، اظهار داشت: این وضعیت شباهت‌های زیادی به درگیری امام حسین(ع) با یزید دارد.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای نهادینه کردن پیام عاشورا و مکتب حسینی در سطح جامعه، افزود: مسیر مقابله با دشمنان امروزی، مسیر حرکتی ائمه و خط مستقیم پیروی از ولایت زمان است.

فلاح تصریح کرد: جبهه‌ای که دشمن برای ضربه‌زدن به انقلاب ما گشوده باید مورد توجه همه متولیان فرهنگی قرار گیرد و شناساندن هجمه‌ها و راه مقابله با آنها، آگاهی‌دادن و تعمیق باورهای دینی و اعتقادی است.

فرماندار شهرستان دشتستان نیز در این آئین به فعالیت گسترده هیئت‌های مذهبی شهرستان دشتستان اشاره کرد و اظهار داشت: دشتستان بیشترین و پرشورترین هیئت‌های مذهبی استان را دارد که با حضور همیشگی درهمه صحنه‌های فرهنگی و مذهبی همواره پشتیبان ولایت بوده‌اند.

غلامحسین خسروی با بیان اینکه دشتستان در اجرای برنامه‌های ویژه مذهبی و مناسبت‌های خاص در همه نقاط استان زبانزد است، افزود: در دهه اول محرم شاهد اجرای برنامه‌های متنوع و ارزشمندی خواهیم بود و تاکنون شاهد حضور بی‌نظیر مردم در مراسمات سینه‌زنی و روضه‌خوانی و سایر مراسمات هستیم.