به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اقلیم خاص استان قم، انواع حوادث و بیماری‌هایی که ممکن است موجب بروز خسارت به بخش کشاورزی و دامپروری شود در این استان بروز می‌کند.



خشکسالی‌های پی درپی، یخبندان، سرمازدگی، بادزدگی، بروز بیمار های مختلف در دام و طیور از جمله این مواردی است که ضرورت توجه کشاورزان به بیمه کشاورزی را دوچندان کرده و در راستای این هدف صندوق بیمه کشاورزی استان سعی داشته با اجرای برنامه های مختلف، کشاورزان را به استفاده از بیمه ترغیب کند که در بخش زراعت این موفقیت به شکل نسبی مشاهده می‌شود و در بخش‌های دیگر نیز برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در حال اجرا است.



آب و هوای قم در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی (جزو اقلیم کویری و خشک) محسوب می‌شود و چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران است، تابستان‌های آن گرم و خشک و زمستان‌های آن کم و بیش سرد است و اختلاف دمای سالانه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه دارد که این نوع آب هوا خشکسالی و همچنین یخبندان‌هایی را به همراه خواهد داشت که قطعا بر بخش کشاورزی و دامپروری قم تاثیرگذار است.



پرداخت بیش از 123 میلیارد ریال غرامت طی سال زراعی گذشته

ضرورت توجه کشاورزان به بیمه کشاورزی هنگامی دو چندان می‌شود که مدیرگروه بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت 123 میلیارد و 150 میلیون ریال غرامت به کشاورزان و دامداران استان قم در سال زراعی گذشته به علت بروز خسارات به این بخش خبر می‌دهد.

از سویی دیگر با توجه به نوع برداشت و نگاهی که کشاورزان به مبحث بیمه دارند باید با فرهنگ سازی و برنامه ریزی های مداوم و مستمر اقبال کشاورزان به بیمه محصولات و باغات را رشد و توسعه داد.

بر اساس گفته مدیرگروه بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم تعریف کلی از بیمه که در سراسر جهان نیز فراگیر است به معنای پرداخت تنها بخشی از خسارات است نه همه آن، و این درحالی است که کشاورزان در هنگام بروز خسارت با توجه به برداشتی که از بیمه دارند خواهان پرداخت تمام ضرر و زیانهای وارده هستند.



با توجه به نوع برداشت سود آوری که برخی کشاورزان به صندوق بیمه کشاورزی دارند، موجب شده تا بخشی از کشاورزان به علت عدم دریافت تمام خسارات وارده و یا پرداخت غرامتی کمتر از خسارت وارده، از بیمه محصولات خود در سالهای آینده اجتناب کنند که این نکته نیز باید با فرهنگ سازی صحیح به کشاورزان آموزش داده شود.



یکی از دامداران استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم استفاده از بیمه صندوق کشاورزی درباره علت عدم تحت پوشش قرار دادن دام های خود بیان کرد: به علت اینکه دریافت خسارت برای دام هایی که دچار مشکل شده اند بسیار سخت است از بیمه کشاورزی استفاده نمی کند.

حذف بروکراسی‌های دست و پاگیر هنگام دریافت خسارت

وی از بروکراسی که برای دریافت خسارت وجود دارد گله مند است و همین امر را دلیلی عنوان می‌کند که طی چند سال اخیر برای بیمه دام‌های خود به صندوق مراجعه نکرده است.



گفته‌های این دامدار در حالی است مدیرگروه بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم به تراز منفی صندوق بیمه کشاورزی استان قم به علت پرداخت غرامت به کشاورزان و دامداران در هنگام بروز حوادث اشاره دارد و می‌گوید: استان قم طی سال گذشته 8 برابر حق بیمه دریافتی غرامت به کشاورزان و دامداران پرداخت کرده است.



مسعود ظفری با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی استان قم 31 محصول با تنوع بیش از 150 نوع بیمه را برای استان قم در نظر گرفته است ادامه می‌دهد: وجود این تنوع می‌تواند کمک شایانی به کشاورزان و دامداران برای بیمه محصولات خود داشته باشد.

یکی دیگر از کشاورزان استان قم که به گفته خود تاکنون هر ساله زمین زراعی خود را که در حدود 7 هکتار بوده و به کشت جو و گندم اختصاص داده را بیمه کرده است، در هنگام بروز خسارت، غرامت دریافتی وی از صندوق چند برابر حق بیمه پرداختی بوده است.



وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خدمات رسانی بیمه کشاورزی در زمان بروز حوادث خوب بوده است بر ضرورت توجه کشاورزان به این بیمه تاکید کرد.



ضرورت توجه صندوق بیمه کشاورزی به بیمه کردن خود کشاورز



این کشاورز در ادامه با ارائه پیشنهادی عنوان کرد: چنانچه این صندوق خود کشاورز را مشمول بیمه قرار دهد به مراتب تاثیرگذارتر از بیمه محصولات است زیرا یک کشاورز بعد از چندین سال کار بر روی زمین باید خانه نشین شده و از هیچ مزایای بیمه ای استفاده نمی کند.



یکی دیگر از باغداران استان قم در گفتگو با مهر ضمن اذعان به مفید بودن بیمه صندوق حمایت از کشاورزان از نحوه محاسبه خسارات انتقاد کرد و اظهار داشت: هر چند این صندوق در هنگام بروز خسارات بخشی از غرامت را پرداخت می کند اما نحوه محاسبه خسارات کمتر از میزان واقعی است.

مدیرگروه بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم در باره نحوه محاسبه خسارات وارده اظهار داشت: صندوق بیمه کشاورزی از کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های تخصصی تشکیل شده که با توجه به ملاک‌های مشخصی میزان خسارات را تعیین می‌کنند.

در ادامه سید احمد بلند نظر نیز که از کشاورزان موفق و تحصیلکرده استان قم است و ریاست شورای ملی زیتون کشور را نیز بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن مفید ارزیابی کردن بیمه برای کشاورزان به مشکلاتی که در این زمینه نیز وجود دارد اشاره می کند.



وی نیز به عدم فراگیری بیمه کشاورزی بین کشاورزان اشاره دارد و می گوید: کشاورزان هنوز به ضرورت بیمه آنگونه که باید و شاید توجه ندارند.

فرهنگ سازی مسئولان برای توجه کشاورزان به بیمه

این کشاورز قمی که در زمینه دامپروری، گلخانه و باغداری نیز فعالیت می کند برنامه ریزی های فرهنگی جهت نهادینه کردن بیمه کشاورزی و همچنین حذف بروکراسی‌های دست و پا گیر برای کشاورزان در هنگام بروز خسارت و دریافت غرامت را از راهکارهایی عنوان کرد که می‌تواند موجب اقبال کشاورزان به بیمه کشاورزی شود.



عضو شورای مرکزی خانه کشاورزان قم اجرای طرح های جدید بیمه و تنوع بیمه ای را نیز از دیگر عواملی نام برد که در گسترش بیمه بین کشاورزان تاثیرگذار خواهد بود.



در هر حال ضرورت بیمه کشاورزی با توجه به اقلیم و آب و هوای قم امری اجتناب ناپذیر است و قطعا در هنگام بروز حوادث می تواند بخشی از خسارات وارده به کشاورزان را جبران کند در عین حال متولیان صندوق بیمه کشاورزی نیز باید با اجرای برنامه های مختلف و اعتماد سازی بین صندوق و کشاورزان ضمن ترغیب کشاورزان به امر مهم بیمه، در جهت گسترش آن تلاش کنند.