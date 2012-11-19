  1. اقتصاد
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استراتژی جدید آموزش مهارت بازار کار/ توسعه منابع انسانی فقط اخذ مدرک نیست

استراتژی جدید آموزش مهارت بازار کار/ توسعه منابع انسانی فقط اخذ مدرک نیست

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام استراتژی آموزش، تولید و فروش به عنوان برنامه جدید مهارت آموزی در کشور، گفت: توسعه منابع انسانی، تنها اخذ مدرک نیست.

کوروش پرند در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از صدور مجوز برای ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در بخش فرهنگی استقبال می کنیم، گفت: با توجه به اینکه موسسات فرهنگی دارای برخی پتانسیل ها و ظرفیت ها هستند در صورتی که شرایط لازم را فراهم نمایند، سازمان فنی و حرفه ای مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای و فعالیت آموزشی را برای آنها صادر می کند.

معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تصویب نظام صلاحیت حرفه‌ای در هیئت وزیران، اظهار داشت: توسعه منابع انسانی تنها از طریق اخذ مدرک صورت نمی گیرد بلکه تجربه کاری و کسب مهارت های کاربردی نیز از اهمیت زیادی در این زمینه برخوردار است که در کنار مدرک می‌تواند فرصت‌های اشتغال را برای افراد به وجود آورد.

پرند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بیان داشت: استراتژی آموزشی جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش، تولید و فروش است و سازمان در این حوزه به صورت نظام مند عمل می کند.

کد مطلب 1747187

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