حذف پوشش بیمه بیکاری برای 70 درصد کارگران جهان

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد پوشش بیمه بیکاری در کشورها طی بحران اقتصادی اخیر جهانی موثر بوده اما واقعیت این است که کمتر از نیمی از حدود 200 کشور تحت نظارت سازمان جهانی کار، در این بخش دچار مشکل هستند.

سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود، اعلام کرد: بیش از 70 درصد از کارگران سراسر جهان دسترسی قانونی به بیمه بیکاری و یا هر نوع کمک های بیکاری را ندارند.

یک بررسی نشان می دهد که طرح بیمه بیکاری تنها در 72 کشور از مجموع 198 کشور عضو سازمان جهانی کار که دارای درآمد متوسط و رو به بالا هستند، اجرا می شود.

بیش از 86 درصد از 40 میلیون نفری که در سال 2008 از بازار کار کشورها خارج شده اند در بخش مربوط به پوشش بیمه ای و استفاده از کمک های بیکاری، محروم بوده اند. این مسئله برای افراد جوان تاثیرات بیشتری داشته است.

اگر افراد جوان پس از یک دوره کوتاه دوباره وارد بازار کار نشوند و حقوق و مزایا نگیرند، مشمول بیمه بیکاری و دریافت کمک خواهند بود. در 16 کشور برای اولین مرتبه بیکاری جوانان، کمک های درآمدی ارائه می شود.

به صورت کلی پوشش حمایت از بیکاری افراد در میان مناطق مختلف جهان متفاوت است. نسبت بیکارانی که هم اکنون مزایای بیکاری دریافت می کنند در غرب اروپا، شمال آمریکا، و اروپای مرکزی و شرقی می تواند تا 80 درصد و در آفریقا کمتر از 10 درصد باشد.

همچنین این میزان در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب کمتر از 40 درصد و در خاورمیانه و آسیا نیز کمتر از 20 درصد است.

کشورهایی که با حفاظت از بیکاری و طرح های مشابه، سیاست های فعالی در بازار کار ایجاد کرده اند قادر به واکنش نشان دادن سریعتر به بحران ها خواهند بود. در کشورهای بیشتر توسعه یافته، طرح حفاظت از بیکاری کمک به تضمین درآمد و حفظ مصرف بسیاری از کارگران و کارفرمایان و انطباق با افت ناگهانی شرایط است که در این بخش آلمان و اتریش نمونه های خوبی هستند.

اخیرا کشورهایی مانند تایلند و ویتنام برنامه های مشابهی را برای حفاظت از گروه های خاص کارگران آغاز کرده اند. این اقدامات می تواند در شرایط به وجود آمدن تحریکاتی در اقتصاد جهانی، تاثیرات نگران کننده را از کارگران دور کند.