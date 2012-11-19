هدیه هلال احمر به معلولان تاجیکستان/ اهدا 10 ویلچر و درمان 3 معلول حاد در ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشور تاجیکستان، انجمن حمایت از معلولان تاجیکستان که بیش از 17 هزار معلول را زیر پوشش خود دارد همزمان با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و علی محمد محمود نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از معلولان ایران برنامه ای با هدف گفتگوی معلولان تاجیکی با میهمانان ایرانی ترتیب دادند.

در این دیدار که حدود 50 معلول حاد جسمی و حرکتی حضور داشتند معلولان تاجیکی یک به یک مشکلات خود را با رئیس جمعیت هلال احمر مطرح کردند.

معلولان تاجیکی از هلال احمر ایران خواستند تا استفاده از اردوگاه جدید هلال احمر برای آنها رایگان شود و بتوانند به صورت رایگان در درمانگاه جدید هلال احمر ایران در تاجیکستان معاینه و درمان شوند.

ابوالحسن فقیه پس از استماع مشکلات گفت: هلال احمر ایران در بخش توانبخشی به دستاوردهای خوبی رسیده و این دستاوردها برای کمک به همنوعان و آسیب دیدگان در سراسر جهان است و این سیاست و برنامه هر جمعیت هلال احمری است.

رئیس جمعیت هلال احمر با قبول درمان سه معلول حاد تاجیکستان در بیمارستانهای ایران به تمامی 50 معلول این برنامه نفری 100 دلار هدیه داد و به 10 معلول بدون پا هم ویلچر اهدا کرد.