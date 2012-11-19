جذب نخبگان در پژوهشگاهICT/ افزایش تحقیقات در حوزه فناوری اطلاعات

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید جذب نخبگان پررنگ تر شود، اظهار داشت: موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر 160 پروژه تحقیقاتی در زمینه زیرساخت فناوری اطلاعات در دست انجام دارد.

وی ادامه داد: حدود 800 نیروی متخصص در این پژوهشگاه مشغول به کار هستند اما با این وجود درصدد جذب نخبگان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم چرا که برای افزایش کمی و کیفی تحقیقات تا رسیدن به نقطه ایده آل هنوز فاصله وجود دارد.

براری با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح بین المللی گفت: باید تعاملات ملی در بخش تحقیقاتICT به صورت بین المللی نیز دنبال شود.

وی با تاکید بر پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم حوزه ICT در تولید ناخالص داخلی (GDP) تصریح کرد: درصددیم با استفاده از ظرفیت تمامی دانشگاه‌ها، نرخ تحقیقات در حوزه ICT را افزایش دهیم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با همکاری شرکت‌های مرتبط وزارت ارتباطات به عنوان متولی توسعه زیرساخت در کشور و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان، حجم تولیدات فاوا را افزایش خواهیم داد، تصریح کرد: در حال تهیه سازوکار فعالی برای افزایش نرخ صادرات در حوزه فاوا هستیم.