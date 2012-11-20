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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۴

منصور خاکی خبر داد:

باغات البرز تجاری می شود

باغات البرز تجاری می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی البرز گفت: برای احداث باغات تجاری در البرز اقدام به تجهیز نهالستان های تولید نهال کرده‌ایم.

علی اصغر منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: احداث باغات تجاری در استان منجر به تولید نهال های  پایه رویشی می شود و در سال جاری بیش از 70 هکتار از باغات در این طرح به صورت الگویی مورد آزمایش قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای جایگزینی باغات جدید به باغات قدیم اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی و توجیح کشاورزان درباره این طرح کرده ایم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: این طرح و سایر طرح های این مجموعه در راستای تولید پایدار و کاهش هزینه های تولید صورت می گیرد تا بخش کشاورزی به عنوان بخش اقتصادی مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد.

میزان ضایعات در البرز بسیار پایین است

منصور خاکی تصریح کرد: استان البرز به جهت نزدیکی به تهران از مزیت بازار انبوه برخوردار است و محصولات کشاورزی به نحو مناسبی به بازار می رسد.

وی ادامه داد: به این ترتیب میزان ضایعات در استان بسیار پایین است اما توسعه واحدهای صنایع تبدیلی ارزش افزوده بیشتری را در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در زمینه ایجاد این واحدها اقدامات مناسبی در جهاد کشاورزی البرز صورت گرفته است.

کد مطلب 1747196

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