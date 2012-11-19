بررسی شرایط اوزان تیم ملی ایران/ کار دشوار فداکار برای موفقیت در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فداکار یکی از موفق ترین کاراته کای یکسال اخیر کشورمان است که با حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی آسیا 2012 ازبکستان و کاراته وان اندونزی و ترکیه خود را به عنوان یک مدعی جوان مطرح کرد.

این کاراته کا 21 ساله اسلامشهری که نزد رضا خوش سیما الفبای کاراته را فرا گرفته و در شرایطی مسابقات جهانی پاریس را تجربه می کند که مثل سایر همقطارانش در کومیته انفرادی برای نخستین بار رقابتهای بزرگسالان کاراته جهان را تجربه می کند. وی برغم جوانی دارای تجربه بالای است. کارشناسان اعتقاد ویژه ای به توانمندی های این کاراته کای با اخلاق دارند.

وی در حالی روز نخست رقابتهای جهانی به میدان می رود که رقبای سرسختی را پیش رو دارد." تیموتی پترسون" کاراته کای 27 ساله هلندی ها یکی از همین رقباست که هر چند از سه دوره حضور در مسابقات جهانی هیچ مدالی کسب نکرده ولی سه طلای قهرمانی اروپا را در کارنامه خود دارد.

"اسلوبودان بتیویچ" با 24 سال سن از صربستان دوره قبل قهرمان جهان با سه مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی اروپا که دوبار جودت و حسن بیگی را شکست داده ، "یاور کریم اوغلو" کاراته کای پا به سن گذاشته ترک ها با دو مدال نقره و برنز جهانی، سه طلا، و نقره و یک برنز اروپا که یک بار در خانه به همین فداکار و سه بار هم ر مسابقات مختلف قابل نادر جودت بازنده شده، "سالواتوره لوریا" کاراته کای 37 ساله ایتالیا که از 5 حضور جهانی هیچ مدالی کسب نکرده و شش مدال نقره و برنز اروپا را در کارنامه دارد.

"دیه گو ونده شریک" از بلژیک با نقره 2006 جهان و 5 مدال رنگارنگ ار قهرمانی اروپا ، "کنجی گرایلون" نماینده 23 ساله میزبان با طلای جوانان جهان و دو نقره و برنز اروپا، "السلامودین الدروچف از روسیه با دو نقره و برنز جهان و 4 مدال قهرمانی قاره سبز ، "ریوتارو آراگی" از ژاپن با 24 سال سن ، دو برنز دانشجویان جهان ، طلای جوانان جهان که در فینال بازیهای آسیایی گوانجگو به ویشگاهی باخت و برنز گرفت و "آیخان مامایف از آذربایجان با طلای امیدهای جهان و سه مدال قهرمانی اروپا از دیگر رقبای مهم فداکار روی تاتامی پاریس هستند.

علیرضا سلیمانی سرمربی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در مورد فداکارمی گوید: او کاراته کایی با آینده ای روشن و امیدوارکننده است که از بالانس بدنی و تکنیک خوبی بهره می برد.



مسعود رهنما سرمربی تیم ملی اعزامی به بازیهای 2010 گوانگجو هم می گوید: هیچ وقت این جمله او را فراموش نمی کنم. 2 سال پیش وقتی از تیم بزرگسالان حذف شد، گفت: روزی با قدرت بر می گردم و نفر فیکس تیم ملی می شوم. او نشان داد که مرد عمل است. کاراته کایی کم حاشیه که فقط به موفقیت فکر می کند.

مهدی سلطانی دارنده مدال برنز آسیا در سال 2011 هم در مورد فداکار معتقد است: کاراته کایی بااراده، منضبط، با پشتکار، متین، مودب و باهوش است که اگر بتواند بر جو مسابقات جهانی فائق آید مدال دور از دسترس اش نخواهد بود. علی باید یادش باشد که زیر فشار، تحرک و پویایی خود را از دست ندهد.

فداکار در این رابطه به مهر گفت: این یک بخت بزرگ است که می توانم در بزرگترین میدان کاراته جهان حضور داشته باشم. من این بخت را با تلاش فراوان بدست آوردم و نمی خواهم از کنار این شانس به سادگی عبور کنم.

وی افزود: مبارزه روی تاتامی جهانی آرزوی هر کاراته کایی است و من خوشحالم که به این آرزوی خود رسیدم ولی نمی خواهم این آخرین حضور من باشد و بعد از پایان مسابقات متاسفم باشم که چرا از این فرصت استفاده نکردم.

بیست و یکمین دوره رقابتهای جهانی از روز سه شنبه در پاریس آغاز می شود و فداکار در نخستین روز به دیدار رقبای خود می روند.