به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی مازندران، از برگزاری پنجمین المپیاد تکنسین‌ ها و سومین المپیاد دانشجویان فوریت‌های پزشکی کشور، در روزهای 26 و 27 آذر ماه امسال به میزبانی مازندران در رامسر خبر داد.

فرزاد بزرگی ، به برگزاری این المپیاد در اردوگاه میرزاکوچک‌ خان رامسر اشاره و تصریح کرد: بیش از 200 نفر تکنسین‌ فوریت‌ های پزشکی و دانشجویان سراسر کشور در این المپیاد با هم به رقابت خواهند پرداخت.

چهارمین دوره المپیاد فوریت‌های پزشکی کشور، شهریور ماه سال گذشته به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور و در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار و استانهای قم، البرز، فارس، کرمان، گلستان، خراسان شمالی و تهران رتبه‌های برتر را کسب کردند.

تدوین سرفصل دروس مقاطع کارشناسی تا دکتری حسابداری دانشگاههای کشور

احمد احمد پور اظهار داشت: هدف کمیته حسابداری بازنگری سرفصل دروس با توجه به نیازها و تغییرات محیطی بوده که تاکنون اعضای این کمیته، بررسی سرفصل دروس در مقاطع کاردانی را به اتمام رساندند.

وی افزود: بررسی سرفصل دروس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری درحال تدوین است.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: مقطع دکتری رشته حسابداری در دانشگاههایی نظیر شهید چمران اهواز، شیراز، بوعلی سینا همدان و مازندران دایر بوده و می توانیم این رشته را برای کاربرد در صنعت در سایر موسسات آموزش عالی دارای شرایط فراهم کنیم.

برپایی دسته روی دانشگاهیان مازندران



مراسم بزرگ عزاداری و دسته روی دانشگاهیان دانشگاه مازندران، به مناسبت شهادت سرور و سالار شهیدان برگزار می شود.

استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه مازندران، بار دیگر در غم سنگین و جانگداز سرور و سالار آزادگان جهان، اشک ماتم و عزا بر رخسار خویش جاری خواهند کرد.

این مراسم که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، تشکل ها و کانون های دانشجویی برگزار می شود بعد از نماز جماعت ظهر و عصر سه شنبه، سی ام آبان ماه برا بر پنجم محرم الحرام بصورت دسته روی، نوحه سرایی و سینه زنی از مقابل نمازخانه حضرت ولی عصر(عج) آغاز و تا یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران ادامه خواهد داشت.