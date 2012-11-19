تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و نهم آبانماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهارم محرم سال 1434 هجری قمری و نوزدهم نوامبر سال 2012 میلادی.
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* پرسپولیس تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار وستهام و استوک سیتی به پایان میرسد.
- هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار سوسیهداد و رایو والیهکانو به پایان میرسد.
- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار رم و تورینو به پایان میرسد.
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