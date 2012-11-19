ترکیب قومی و طایفه ای مردم را در برابر تهدیدهای دشمنان بیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی یکشنبه شب در دیدار با تعدادی از بزرگان و چهره های علمی طایفه جهانتیغ اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان مردمی با فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی درخشان هستند.

وی گفت: ترکیب قومیتی و مذهبی مردم استان یکی از با ارزشترین ویژگی های این استان است که باعث اتحاد و انسجام مردم شده و آنان را در برابر بسیاری از خطرات و تهدید های دشمنان بیمه کرده است.

وی فرهنگ غنی مردم سیستان و بلوچستان را مانند آب برای ماهی تشبیه کرد و افزود: حیات مردم استان به فرهنگ و آداب و رسوم آنان وابسته است که باید این فرهنگ غنی و اصیل را حفظ و برای گسترش آن برنامه ریزی و تلاش کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به وسعت و پراکندگی بالای جمعیتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان در کنار نعمت های خدادادی خود با مشکلات بسیاری مانند خشکسالی های چندین ساله و وزش طوفان های شدید روبرو است که باید با مطالعات کارشناسی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی گفت: بهره گیری از طوفان ها، تابش شدید نور خورشید و امواج سهمگین دریای عمان برای تولید انرژی های نو از جمله برنامه هایی است که می توان از آن به نفع مردم استان بهره برد.

نماینده عالی دولت در استان توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و استفاده از الگوهای جدید کشت متناسب با شرایط هر منطقه و بکارگیری روش های نوین آبیاری را گامی موثر در ایجاد اشتغال برای جوانان سیستان و بلوچستان در کنار افزایش توان تولیدات محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وی همچنین توسعه اسکله ها و اتصال خط آهن چابهار به شبکه ریلی کشور را از عوامل توسعه ترانزیت و تجارت و بازرگانی استان ذکر کرد و افزود: با تکمیل این زیر ساخت ها نقش بندر چابهار به عنوان قطب تجارت و ترانزیت کالا در منطقه پررنگ تر می شود که این امر باعث نگرانی دشمنان و اقدامات تروریستی آنان در استان شده است.

همچنین در این جلسه تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان طایفه جهانتیغ با اعلام حمایت از برنامه های سیستان و بلوچستان و تاکید بر حفظ وحدت میان آحاد مردم استان، خواستار توجه به زیرساخت ها و ایجاد صنایع استراتژیک و توسعه زمینه های اشتغال پایدار برای جوانان شدند.