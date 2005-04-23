نقش زنان سنگي حرف امروز من نيست

شيوا بلوريان كارگردان اين نمايش در گفت وگو با خبرنگار تئاتر" مهر " ضمن بيان اين مطلب افزود: نمايش "نقش زنان سنگي" دو سال پيش براي اجرا آماده شده بود، ولي شرايط اجرايي براي اين كار مهيا نشد به همين خاطر حرف اين نمايش حرف دو سال پيش من است.

بلوريان افزود: تنها در اجرا با هم فكري اعضاي گروه و با تغييراتي كه در فرم اجرايي كار به وجود آوردم سعي كردم كه كاري براي مخاطب امروز آماده كنم.

وي با اشاره به اينكه سعي داشته تا با دور شدن از اجراهاي كلاسيك روايي و با ايجاد فضايي وهم آلود و جادويي هم در طراحي صحنه و هم در شيوه بازيگري نمايش را به مراسم " زار" نزديك كند گفت: مراسم زار يكي از مراسم آييني و بخشي از فرهنگ ايران است .من با استفاده از سه عنصر آب ،خاك و آتش و بهره گيري ازاشكال صور فكلي دردكور اين نمايش مي خواستم انرژي براي بازيگر ايجاد كنم كه او به تماشاگران انتقال دهد.

بلوريان در مورد وفاداريش به متن نمايشنامه گفت: من براي رسيدن به فرم اجرايي مد نظرم در جاهايي از متن تغييراتي ايجاد كردم بطور مثال پايان نمايش را باز گذاشته ام تا تماشاگران خود قضاوت كنند ولي همه اين تغييرات بااجازه و راهنماييهاي نويسنده كار بوده است.

وي در پايان تاكيد كرد : سعي كرده ام كه در اين نمايش مساوات را رعايت كنم . اگر در روايت اول اين نمايش نقش مخفي داستان يك مرد است در روايت دوم اين نقش را بر عهده يك زن گذاشته ام و هيچ اعتقادي به اين موضوع ندارم.

نمايش " نقش زنان سنگي " در سالن تئاتر نو مجموعه تئاتر شهر درحال اجراست.