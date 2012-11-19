افزایش تولید گاز در آستانه زمستان/ رکوردهای جدید گازی درغیاب خارجی ها

رستم قاسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌های کشور افزایش یافته است، گفت: با این وجود با بهره برداری از طرح توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی تولید گاز از این میدان مشترک به روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر توسعه فازهای پارس جنوبی با ثبت رکوردهای جدیدی همراه بوده است، تصریح کرد: با وجود افزایش تحریم ها میزان پیشرفت ساخت و توسعه فازهای پارس جنوبی بیش از شرایط قبل از تحریم است.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه پیش از شرایط تحریم بالاترین رکورد در راه اندازی 2 فاز پارس جنوبی توسط شرکت‌های خارجی 52 ماهه بوده است، اظهار داشت: این در حالی است که سایر فازهای پارس جنوبی در همین شرایط 60 تا 62 ماهه در مدار بهره برداری قرار گرفته اند.

این مقام مسئول از ثبت رکورد جدید پیشرفت 70 درصدی ساخت پالایشگاه برخی از فازهای پارس جنوبی در مدت 28 ماه خبر داد و افزود: در شرایط فعلی به طور همزمان عملیات اجرایی 19 فاز پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است.

وی تاکید بر اینکه هم اکنون در فازهای پارس جنوبی روزانه بیش از 100 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند، تبیین کرد: علاوه بر افزایش تولید گاز پیش بینی می شود با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه میعانات گازی و سایر محصولات گازی کشور هم افزایش یابد.

به گزارش مهر، بهره برداری از طرح توسعه 9 فاز پارس جنوبی شامل طرح توسعه فازهای 12، 15، 16، 17، 18، 13، 22 تا 24 پارس جنوبی در لیست طرح های مهرماندگار دولت قرار گرفته است.

بر این اساس باید تا پایان سالجاری تولید زودهنگام گاز از پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی آغاز شود و تولید زودهنگام گاز در فازهای 13، 22 تا 24 پارس جنوبی هم تا نیمه نسخت سال آینده عملیاتی شده باشد.

پیش بینی می‌شود با بهره برداری نهایی از این 9 فاز جدید پارس جنوبی در مجموع روزانه بیش از 280 میلیون مترمکعب گاز شیرین به ظرفیت تولید کشور افزوده شود و ظرفیت نهایی تولید گاز ایران در پارس جنوبی را به مرز 600 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.