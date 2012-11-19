رسالت شبکه تهران عملی نشد/ راهپیمایی شهرستانهای تهران مغفول ماند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوادث و مسائلی که در سطح داخلی و بین المللی اتفاق می افتد مانند تظاهراتی که توسط نهادهای ذیربط و مجموعه های انقلاب اعلام می شود، دو هدف را دنبال می کنند که در یکی نفس حضور مردم در صحنه، موضوعیت می یابد.

وی تصریح کرد: مردم در عرصه های مختلف حضور دارند و نسبت به آنچه که در سطح جامعه و بین الملل می گذرد، حساسیت نشان می دهند و بی تفاوت از کنار این حرفها نمی گذرند؛ مردم با حضورشان پویایی و بصیرت خود را به نمایش می گذارند.

باید راهپیماییها بازتاب پیدا کنند

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یک بخش از اهداف تظاهرات به انگیزه های مردمی و زنده نگه داشتن حضور مردم به صحنه برمی گردد و بخش دیگر این است که باید این مراسم بازتاب پیدا کند و منعکس شود تا دنیا ببیند که ملت ایران با هوشیاری و بیداری در صحنه است و نسبت به مسائل جهان، حساسیت نشان می دهد.

وی یادآور شد: روز جمعه 26 آبان ماه یک تظاهرات سراسری با عنوان محکومیت جنایت اسرائیل اعلام شد که امروز هر کس با رسانه سر و کار داشته باشد و خبرها را دنبال کند، شاهد این است که مردم مظلوم فلسطین و غزه در چه مظلومیتی به سر می برند و چگونه اسرائیلیها جنایت می کنند؛ در واقع مبارزه با اسرائیل، امروز نیاز به یک حضور و دفاع بین المللی دارد.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: روز جمعه در سطح کشور تظاهرات اعلام شد که شهرستانهای استان تهران نیز پس از اقامه نماز جمعه، اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ها بیانگر این بود که مردم نسبت به این موضوع حساس هستند.

رسانه ملی راهپیمایی شهرستانهای استان تهران را پوشش نداد

وی عنوان داشت: آنچه با کمال تأسف در این روز اتفاق افتاد، این بود که رسانه ملی این راهپیمایی و تظاهرات را پوشش نداد، شبکه پنج به عنوان شبکه تهران و شبکه ای که باید به نوعی اخبار شهرستانهای استان تهران را پوشش دهد، وظیفه دارد به عنوان رسانه ای که بلندگوی ملت ایران است، نسبت به موضوع انعکاس حضور مردم، احساس وظیفه کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: جای تأسف است که شبکه تهران سیمای جمهوری اسلامی ایران که چنین رسالتی را بر دوش می کشد، حضور صدها هزار نفر از مردم شهرستانهای استان تهران را در اخبار خود منعکس نمی کند.

وی تصریح کرد: بارها ائمه جمعه و مسئولان به رسانه ملی اعتراض کرده اند و ضمن تقدیر و سپاسی که از ریاست سازمان و معاونان داشتند، عرض کردند که شهرستانهای استان تهران، جزو محروم ترین نقاط کشور از نظر بهره مندی رسانه ملی هستند؛ در سفر هئیت دولت مصوب شد که صدا و سیما برای شهرستانهای استان تهران شکل بگیرد که ابلاغ شده و صدا و سیما نیز این موضوع را بررسی کرده است.

این مسئول ادامه داد: تعلل نسبت به این موضوع، حق مردم شهرستانهای استان تهران را تضعیف می کند؛ راهپیمایی و تظاهرات یک بحث است، اما چرا نباید نماز جمعه، یادواره های شهدا و بسیاری از مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی شهرستانهای تهران در این رسانه منعکس شود؟

وی بیان کرد: به شدت به عنوان مسئول تبلیغی شهرستانهای استان تهران از وضعیت موجودی که در شبکه تهران سیما، نسبت به شهرستانهای استان تهران حاکم است، ناراضی هستیم و در واقع این را ظلم به مردم می دانیم.

رسانه ملی نسبت به حضور مردم بی مهری می کند

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: در روزی که مردم فلسطین از نظر روحی و روانی و دنیا از نظر تبلیغی نیازمند به انعکاس حضور مردم است،رسانه ملی نسبت به حضور مردم این مقدار بی مهری می کند که امیدواریم مسئولان صدا و سیما این صدای دردمندانه را بشنوند و فکری برای این موضوع داشته باشند.

وی گفت: دولت تشکیل صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران را مصوب کرده و خود رسانه ملی نیز به این جمع بندی و نتیجه رسیده که باید صدا و سیمای شهرستانهای تهران شکل بگیرد، ولی کوتاهی و تعلل می شود که امید است مسئولان صدا و سیمای کشور، فکری برای این موضوع کنند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: بارها پیشنهاد داده ایم تا زمانی که صدا و سیما در این شهرستانها شکل بگیرد در شبکه تهران، یک بخش خبری برای شهرستانهای استان تهران قرار دهند و به جای برنامه هایی که برخی از آنها، جز اینکه وقت مردم را تلف کند، هیچ خاصیتی ندارد، بیاییم حضور چندین میلیون جمعیت شهرستانهای استان تهران را در رسانه ببینیم.

وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که صدا و سیما شکل بگیرد، شبکه تهران موظف است به درخواست به حق مردم توجه کند و در آن به برنامه بلندمدت و آن چیزی که مصوبه هیئت دولت و ضرورت مردم از نظر رسانه ای است، جامه عمل بپوشانند که امید است مسئولان در صدا و سیما به این درخواستهای عقلانی و منطقی مردم توجه کنند.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: بارها ائمه جمعه و مسئولان تبلیغی و اجرایی شهرستانهای استان تهران، نسبت به این عملکرد صدا و سیما اعتراض داشته اند که امید است هر چه سریعتر به این نیاز ضروری مردم شهرستانهای استان تهران، جامه عمل پوشانده شود.

وی یادآور شد: آنچه سبب این گله جدی شده است، این بوده که چرا شبکه تهران، برخی از خبرهای غیرضروری را بر حمایت از مردم مظلوم غزه ترجیح داد؟ امیدواریم مسئولان جواب قانع کننده ای برای مردم شریف و شهیدپرور شهرستانهای استان تهران داشته باشند.