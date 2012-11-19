محرم ماه برگزاری کلاس درس مکتب عاشورایی است

حجت الاسلام داود رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر "به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم" افزود: در این ماه مبلغان و مداحان اهداف امام حسین(ع) را به گوش جهانیان می رسانند؛ در آستانه ماه محرم علاوه بر جلسه هم اندیشی برای مسئولان هیئتها همچنین برای مداحان و مبلغین جلسات هم اندیشی و همایشهایی برگزار کردیم تا از طریق این افراد اهداف امام حسین(ع) را به گوش عزاداران برسد.

کسانی که تریبون در دست دارند از احساسات پاک عزاداران سوء استفاده نکنند

امام جمعه موقت فیروزکوه بیان داشت: تلاش می کنیم عزاداری امام حسین(ع) را از بدعتها، خرافات و آسیبها دور کنیم و از دیگر اهداف این اداره عدم سوء استفاده از احساسات پاک عزاداران توسط کسانی که تریبون در دست دارند، است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های اداره تبلیغات اسلامی، برگزاری باشکوه نماز روز عاشوراست که یکی از اهداف امام حسین(ع) بوده است؛ باید در ماه محرم به حجاب، عفاف، نماز و امر به معروف توجه ویژه ای داشت، چراکه امام حسین(ع) برای همین موضوع به شهادت رسیده است.

حجت الاسلام رضوانی گفت: از دیگر اهداف مسلمانان باید شناختن حسین(ع) و یزید زمان باشد و مردم باید وظیفه خود در مقابل با حوادث روز، دفاع از مظلوم، تن ندادن به ذلت و سازش نشان ندادن در مقابل ظلم انجام دهند که اینها همه درسهایی است که مردم به خصوص نسل جوان باید به آن آگاه شوند و این وظیفه وعاظ، روحانیان و مداحان است که این آموزها را منتقل کنند.

وی در پایان اضافه کرد: زندگی واقعی فقط رفاه در این دنیا نیست، بلکه زندگی واقعی عزیز بودن و نام نیک داشتن است، اگر انسان در مقابل ظلم سکوت کند، دچار ذلت شده است و اگر سکوت نکند و قیام کند، عزیز و ماندگار می شود ولو اینکه به ظاهر مانند امام حسین(ع) به شهادت نرسد.