سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شایعه اعتصاب ملی‌پوشان قایقرانی مبنی بر کم بودن حقوق‌ها و دستمزدهایشان تصریح کرد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و نمی‌دانم این بحث‌ها چگونه به وجود می آید. ملی‌پوشان قایقرانی در حال حاضر مشغول سپری کردن تمرینات آماده سازی خود هستند. البته اردوهای تیم ملی از روز دوشنبه به مدت 10 روز تعطیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق ملی پوشان به موقع پرداخت شده است، ادامه داد: قصد افزایش حقوق و مزایا را در سال 91 نداریم اما قرار است در جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی طرحی را مصوب کنیم که در صورت رکورد شکنی، به ورزشکاری که موفق به چنین امری شده است، پاداشی تعلق بگیرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در خصوص گلایه‌های مربیان ایرانی از کم بودن دستمزدهایشان خاطرنشان کرد: شاید آنها از چنین چیزی گله داشته باشند اما در این مورد با من صحبتی نکرده‌اند. ضمن اینکه انتقاد آنها از دستمزد بالای مربیان خارجی بوده است.