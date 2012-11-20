اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدتی از به پایان رسیدن مهلت یک ماهه فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برای اصلاح اساسنامه نیز گذشته است، تصریح کرد: احتمالا برای اصلاح اساسنامه و رفع مشکلات موجود، تا پایان سال جاری میلادی فرصت خواهیم داشت. حدود دو سال پیش مسئولان فدراسیون جهانی برای اصلاح اساسنامه تا پایان سال 2012 میلادی به ما فرصت داده بودند که چیزی به اتمام زمان مذکور باقی نمانده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از روند اصلاح اساسنامه اطلاعی دارد؟ اظهار داشت: چیزی در این خصوص به ما نگفتند. ضمن اینکه اطاعی هم از این موضوع ندارم.

سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه اسفند ماه کنگره و اجلاس کنفدراسیون آسیا در هندوستان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: در این کنگره، انتخابات ریاست کنفدراسیون آسیا برگزار خواهد شد، چرا که در آن زمان مدت 4 سالانه ریاست این کنفدراسیون به اتمام خواهد رسید. من و آشتیانی از مدت‌ها پیش در حال لابی کردن با کشورهای عربی در این خصوص بودیم تا برای ریاست در این انتخابات کاندیدا شده و این پست مهم و کلیدی را به دست بیاوریم.



وی خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی کار خیلی دشواری داریم، چرا که در صورت تعلیق فدراسیون، اجازه شرکت در این کنگره را نخواهیم داشت، چه رسد به کاندیداتوری. ضمن اینکه پست کنونی یعنی ریاست کمیته پیست آسیا را هم از دست می‌دهیم.

وی در خصوص قطع همکاری فدراسیون با صفرزاده مدیرتیم‌های ملی خاطرنشان کرد: او شرایط ویژه‌ای را به فدراسیون اعلام کرد که با توجه به مسائل مالی امکان برآورده شدن آنها نیز وجود نداشت. ما نمی‌توانستیم خواسته‌های او را برآورده کنیم به همین دلیل خودش با فدراسیون قطع همکاری کرد.