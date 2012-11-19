مذاکرات سه جانبه روسای هلال احمر ایران، تاجیکستان و افغانستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان شب گذشته جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای قدردانی از حضور روسای جمعیت هلال احمر ایران و افغانستان ضیافت شامی در محل این جمعیت برپا کرد.

در پایان ضیافت گفتگوها میان علی اصغر شعر دوست سفیر ایران، ابوالحسن فقیه رئیس هلال احمر ایران و خانم فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان آغاز شد. ابتدا بحث بر سر ارائه خدمات امدادی بود ولی با پیشنهاد خانم گیلانی گفتگوها فاز جدیدتری به خود گرفت.

خانم گیلانی پیشنهاد داد تا سند دوستی میان سه کشور فارسی زبان و مسلمان ایران، تاجیکستان و افغانستان امضا شود که مورد استقبال فقیه قرار گرفت. ولی رئیس جمعیت هلال احمر ایران پیشنهاد داد باید هلال احمر تاجیکستان را خودکفا کرد تا محتاج کمک نباشد.

در این میان رئیس هلال احمر افغانستان گفت: حرف آقای فقیه را قبول دارم چون افغانستان هم روزی مانند تاجیکستان بود و حتی برای داشتن چادرهای امدادی درخواست کمک می کردیم ولی امسال تعداد زیادی چادر خریداری کردیم. بهتر است دولت تاجیک زمین در اختیار هلال احمر قرار دهد تا مقدمات خودکفایی ایجاد شود.

علی اصغر شعر دوست هم گفت: دولت تاجیک مشکل زمین ندارد. سال گذشته 50 هزار هکتار زمین در اختیار کشاورزان ایرانی به صورت رایگان گذاشته شد و کشاورزان به دلیل حاصلخیزی سه بار برداشت محصول داشتند و سود حاصل از زمینها برای خودکفایی صنایع دفاعی تاجیکستان هزینه شد.

خانم گیلانی بعد از صحبتهای سفیر ایران گفت: پیشنهاد می کنم روی بطری های آب آرم هلال احمر باشد و به دلیل این آرم مبلغی بیشتر از مردم بگیرند. یا اینکه در هزینه های حج 50 دلار بیشتر بگیرند و آن را به هلال احمر بدهند. شعر دوست گفت: البته این طرح ها خوب است ولی نیازمند تصویب آن در پارلمان تاجیکستان است.

رئیس جمعیت هلال احمر تاجیکستان هم اظهار داشت: ما خودمان در کارمان مانده ایم. اگر کمکهای ایران و افغانستان نبود به واقع جمعیت هلال احمر تاجیکستان با مشکل روبرو می شد. هم اکنون 13 هزار داوطلب هلال احمر تاجیکستان منتظر برگزاری اردو و آموزش هستند ولی امکانات و پول نداریم.

در پایان این ضیافت قرار شد سند دوستی سه جانبه تدوین و امضا شود و مقدمات خودکفایی هلال احمر تاجیکستان مهیا گردد.

در این مراسم ابوالحسن فقیه هدایایی به رسم یادبود به روسای هلال احمر افغانستان و تاجیکستان اهدا کرد.

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گزارش و عکس از سید هادی کسایی زاده