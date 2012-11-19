رییس جمهوری آمریکا وارد تایلند شد / نخستین سفر خارجی پس از انتخاب مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های تایلند، اوباما در سفر خود با "یینگلاک شیناواترا" نخست وزیر تایلند دیدار و گفت و گو کرد و قرار است با پادشاه این کشور نیز دیدار کند.

اوباما پس از ورود به تایلند در یک کنفرانس خبری با حضور شیناواترا شرکت کرد.

رییس جمهوری آمریکا در سفر دوره ای خود به آسیا برای نخستین بار در تاریخ آمریکا به عنوان رییس جمهوری به میانمار و پس از آن برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه آسه آن به کامبوج سفر خواهد کرد.

انتظار می رود انتظار می‌رود، اوباما در جریان سفرش به میانمار با تین سین، رییس‌جمهوری میانمار و آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

در سالهای اخیر تمرکز مجدد آمریکا در زمینه سیاست خارجی بر منطقه آسیا افزایش یافته و تحلیلگران این تلاش واشنگتن را در جهت مقابله با نفوذ و برتری چین در این منطقه ارزیابی می کنند.