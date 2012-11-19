میانمار باید به حقوق اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانان توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، دبیرکل اتحادیه آسه آن با اعلام این مطلب در حاشیه بیست و یکمین اجلاس سران این اتحادیه در کامبوج به خبرنگاران گفت: با توجه به عملی شدن جامعه متحد آسه آن تا سال 2015، تمام اعضای این اتحادیه باید مسایل داخلی خود را مدیریت و حل و فصل کنند.

"سورین پیتسوان" پس از مراسم افتتاحیه در یک کمفرانس خبری ، افزود: حوادث در میانمار در معرض خطر افراط گرایی است و می تواند بر کل منطقه تاثیرگذار باشد.

کشورهای عضو اتحادیه آسه آن در جریان اجلاس سران در کامبوج، موضوع ناآرامی های میانمار و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در این کشور را پشت درهای بسته مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند.

به دنبال درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان ، این ایالت شاهد برخورد های خشونت آمیز و کشتار مسلمانان از سوی بوداییان و سکوت دولت مرکزی میانمار در این خصوص بود.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز در این نشست حضور خواهند داشت .