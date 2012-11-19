افتتاح اردوگاه دوستی هلال احمر ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان، روز دوشنبه با حضور روسای هلال احمر ایران، افغانستان و تاجیکستان اردوگاه بین المللی دوستی ایران و تاجیکستان در منطقه ورزاب در شهر دوشنبه افتتاح شد.

در این مراسم ابتدا به رسوم نان و نمک، روسای هلال احمر پس از استماع دکلمه خوش آمدگویی به زبان فارسی، نان و نمک و عسل میل کردند و با قرائت قرآن وارد اردوگاه شدند.

محمد جواد جعفریان رئیس سازمان جوانان هلال احمر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این اردوگاه گفت: این اردوگاه در فضایی به متراژ 11 هزار متر مربع و 400 متر بنا ایجاد شده و دارای زمین ورزشی و مکان اقامتی و عمومی است.

وی افزود: ظرفیت این اردوگاه 100 نفر استو غیر از داوطلبان هلال احمر ایران و تاجیکستان سایر کشورها می توانند از این ظرفیت برای توانمندی جمعیت استفاده کنند.

به گزارش مهر این اردوگاه بیش از 200 هزار دلار برای هلال احمر ایران هزینه داشته که در فازهای بعدی تکیمل تر خواهد شد.

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گزارش و عکس از سید هادی کسایی زاده