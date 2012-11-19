نصب دوربین در ورودی خوابگاه های دانشجویی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی عصر یکشنبه در گردهمایی مدیران خوابگاه‌های خودگردان غیر دولتی کرمان اظهار داشت: متاسفانه آمار جرائم دانشجویی بالا رفته است، چرا باید بیشترین سوء‌ استفاده از دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر باشد؟

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان خوابگاه‌ها وظیفه نظارت و مراقبت را از دانشجویان بر عهده دارند، افزود: دستگاه قضائی از مسئولان خوابگاه‌هایی که قانونی پیگیر کارهای دانشجویان هستند حمایت می کند.

معاون دادستان استان کرمان بیان داشت: والدین دانشجویان باید در جریان مسائل و مشکلات فرزندتن خود در خوابگاه باشند.

وی با اشاره به راهکارهای موثر برای جلوگیری از مسائل امنیتی دانشجویان افزود: نصب دوربین در ورودی خوابگاه و دانشگاه، انتخاب محل خوابگاه به ویژه خودگردان از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از مسائل امنیتی دانشجویان خواهد بود.

این مسئول در ادامه بیان داشت: مسئولین باید مواردی که خوابگاه را تهدید می کنند شناسایی و آنها را از بین ببرند.

سعیدی در پایان تصریح کرد: اگر مسئولین ورود و خروج دانشجویان را کنترل و نظارت کنند می توانند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنند.