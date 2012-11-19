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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۷:۴۴

سعیدی:

نصب دوربین در ورودی خوابگاه های دانشجویی ضروری است

نصب دوربین در ورودی خوابگاه های دانشجویی ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان استان کرمان نصب دوربین در ورودی خوابگاه ها و دانشگاه ها را یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع مسائل امنیتی دانشجویان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی عصر یکشنبه در گردهمایی مدیران خوابگاه‌های خودگردان غیر دولتی کرمان اظهار داشت: متاسفانه آمار جرائم دانشجویی بالا رفته است، چرا باید بیشترین سوء‌ استفاده از دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر باشد؟

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان خوابگاه‌ها وظیفه نظارت و مراقبت را از دانشجویان بر عهده دارند، افزود: دستگاه قضائی از مسئولان خوابگاه‌هایی که قانونی پیگیر کارهای دانشجویان هستند حمایت می کند.

معاون دادستان استان کرمان بیان داشت: والدین دانشجویان باید در جریان مسائل و مشکلات فرزندتن خود در خوابگاه باشند.

وی با اشاره به راهکارهای موثر برای جلوگیری از مسائل امنیتی دانشجویان افزود: نصب دوربین در ورودی خوابگاه و دانشگاه، انتخاب محل خوابگاه به ویژه خودگردان  از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از مسائل امنیتی دانشجویان خواهد بود.

این مسئول در ادامه بیان داشت: مسئولین باید مواردی که خوابگاه را تهدید می کنند شناسایی و آنها را از بین ببرند.

سعیدی در پایان تصریح کرد: اگر مسئولین ورود و خروج دانشجویان را کنترل و نظارت کنند می توانند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنند.

کد مطلب 1747226

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