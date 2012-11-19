مهرداد رئیسی مدیر دوبلاژ انیمیشن "عصر یخبندان 4" که به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شدهاست، با بیان این مطلب درباره دوبله انیمیشنهای خارجی به خبرنگار مهر، گفت: دوبله انیمیشنهای خارجی حرفه بسیار حساسی است چراکه مخاطب این گونه نمایشی هم کودکان هستند و هم بزرگترها. از همین رو نوع دوبله این آثار از جهت کیفی دارای اهمیت است.
وی در ادامه افزود: دوبله این آثار اگر از جهت کیفی خوب از آب درنیاید شاید بزرگترها را به دلیل حس نوستالژیکی که به برخی از صداها دارند، پای گیرندهها بنشاند اما این کیفیت پایین هرگز نمیتواند کودکان را جذب کند. درست به همین دلیل است که نوع فعالیت ما بسیار حساس میشود.
مهرداد رئیسی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که از نگاه عموم، مخاطب هنر انیمیشن کودکان هستند گفت: درست به دلیل همین نگاه است که باید در بیان دیالوگها بومیسازی و ایرانیزه شدن را در نظر بگیریم.
این دوبلور در ادامه افزود: برای رسیدن به این نگاه باید اطلاعات کامل و شناخت خوب نسبت به فرهنگ ایرانی و اسلامی داشت تا در سایه این اطلاعات به کیفیت مطلوب و موردنظر برسیم. درواقع منظور از کیفیت مطلوب دوری از تیپسازی و صداسازیهایی است که این روزها در دوبله آثار معمول و مرسوم شده است.
رئیسی در ادامه با اشاره به فاکتورهای انجام یک کار کیفی در دوبله انیمیشن گفت: دوبله آثار انیمیشن از دو فاکتور مهم برخوردار است، فاکتور اول اینکه به لحاظ حسی باید اثر قابل قبولی از آب درآید و نکته دیگر اینکه به دلیل پیشرفت تکنولوژی کاراکترها به سرعت لب میزنند بنابراین باید سرعت بالایی داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: نکته دیگر این است که هنر انیمیشن با وجود اینکه مخاطب کودک دارد مخاطب بزرگسال را نیز دربرمیگیرد. بنابراین باید به گونهای دوبله شود که نه تنها مخاطب کودک بلکه بزرگسالها را نیز در برگیرد که هم بدآموزی نداشته باشد و هم در جذابیتهای خاص خود را حفظ کند.
مهرداد رئیسی در پایان صحبتهای خود با اشاره به آثاری که با دوبله انجمن گویندگان جوان "گلوری" روانه بازار شده است گفت: انیمیشن"عصریخبندان 4" توسط موسسه گسترش صنعت جیحون وارد شبکه نمایش خانگی شد. البته یک دوبله دیگر از این انیمیشن توسط یک موسسه دیگر نیز روانه بازار شده است که کار انجمن گویندگان جوان نیست. همچنین از دیروز پخش ماداگاسکار 3 با مدیریت دوبله هومن خیاط توسط همین موسسه روانه بازار شدهاست.
نظر شما