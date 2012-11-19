استقبال فرانسوی ها از مسابقات جهانی/ همه بلیط ها فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرانسه یکی از قطب های اصلی کاراته دنیاست و مردم این کشور علاقه زیادی به این رشته جذاب رزمی دارند و همین موضوع باعث شده تا بلیط های این بازیها به خصوص بلیط تماشای مسابقات روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده که مسابقات مراحل پایانی برگزار می شود، به فروش برود.

تیم ملی ایران که شنبه شب راهی پاریس شد تا زمان آغاز این رقابتها چهار جلسه تمرین را پشت سرخواهد گذاشت. این تیم عصر روز گذشته یک جلسه تمرین را پشت سر گذاشت و امروز هم صبح و عصر تمرین می کند و فردا نیز در فاصله یک روز به آغاز جام بیست و یکم آخرین تمرین خود را پشت سر می گذارد.

* استاد مشفق که از آمریکا به پاریس آماده و هادی اصفهانی کاراته کای قدیمی مقیم فرانسه در کنار ملی پوشان ایران حضور دارند.

* تیم ایران در هتل "کوالتی" اقامت دارد. این هتل فاصله اندکی تا سالن اصلی مسابقات دارد و ملی پوشان کشورمان بدون مشکل به محل برگزاری تردد خواهند داشت. کاراته کاهای ایران تنها تیمی هستند که در این هتل اقامت دارند.

* کنگره سالیانه فدراسیون جهانی روز سه شنبه در پاریس برگزار می شود و صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته کشورمان برای حضور در این کنگره امشب راهی پاریس می شود.

* جلسه فنی و قرعه کشی این دوره از مسابقات سه شنبه شب برگزار خواهد شد و مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی به عنوان اعضای کادر فنی در این جلسه حضور خواهند داشت.