حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: بسیاری از دانشجویان بورسیه و غیربورسیه به علت نوسانات موجود ارزی خواهان بازگشت و ادامه تحصیل در کشور هستند و این زمینه به علت ظرفیت سازیهای موجود در دانشگاهها برای این دسته از دانشجویان امکانپذیر است.

وی گفت: آن دسته از دانشجویان غیربورسیه که خود یا خانواده هایشان هزینه تحصیلشان را در کشورهای دیگر تقبل کرده اند پس از ورود به کشور و در صورت تمایل به ادامه تحصیل ارزیابی علمی خواهند شد.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، این عده از دانشجویان متناسب با سطح علمی شان در همان رشته مورد تحصیل یا رشته ای که متناسب با سطح علمی شان است،‌ مشغول به تحصیل می شوند.

نادری منش همچنین درباره دانشگاه محل تحصیل این دانشجویان در داخل کشور اظهار داشت: غیربورسیه ها در موسسات آموزش عالی یا در صورت امکان در دانشگاهها پذیرفته می شوند که این امر هم بستگی به سطح علمی این دانشجویان دارد.