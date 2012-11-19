یک کشته و 45 زخمی حاصل تصادف در جاده اندیمشک -دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرهای خوزستان از شب گذشته تاکنون هوایی بارانی را تجربه می کنند و همین امر به شدت جاده های استان را لغزنده کرده و احتمال بروز حوادث را افزایش داده است.

بر همین اساس یکشنبه شب در محور ارتباطی شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان به شهرستان دهلران در استان ایلام بعد از برخورد شدی یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه تریلر و برخورد آنها با یک دستگاه اتوبوس تعدادی از هموطنان کشته و مجروح شدند.

طبق آخرین آمار اعلام شده یک نفر در این تصادف کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند. تمامی مجروحان این حادثه توسط اورژانس 115 به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شده و تحت مداوا قرار دارند.

حال 20 نفر از مجروحین خوب است و یک نفر نیز در بخش ICU بستری است که وضعیت این مجروح نیز زیاد وخیم نیست. چند نفر از مجروحان برای درمانهای ارتوپدی بستری شده و بقیه نیز مرخص می‌شوند.

بیشترین حجم خسارتهای انسانی متوجه اتوبوس بود که سرنشینان آن به شدت مجروح شدند.