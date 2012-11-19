به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه مشترک نمایندگان مجلس با رئیس جمهور یکشنبه شب در محل نهاد ریاست جمهوری برگزارشد.

یکی ازنمایندگان حاضر در این جلسه به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه حدود 100 نفر از نمایندگان شرکت کرده بودند موضوعاتی در خصوص تحریم ها، فضای سیاسی کشور و مشکلات پیش روی دولت از سوی نمایندگان و رئیس جمهور مطرح شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه احمدی نژاد در خصوص تحریم ها و نوع مواجهه دولت با آن صحبت کرد و به نمایندگان وعده داد که در جلسه سوال از رئیس جمهور در این خصوص کاملتر وبیشتر توضیح دهد.

این نماینده مجلس همچنین افزود: احمدی نژاد در این جلسه سوال از رئیس جمهور را حق نمایندگان خوانده و گفته است که "حتما در مجلس حاضر می شوم و به سوالات شما پاسخ می دهم".

وی ادامه داد: در جلسه دیشب رئیس جمهور مباحثی را در خصوص تحریم ها، سوال از رئیس جمهور، مشکلات و معوقات بانکی و بحث اخلالگران و دلالان بازار ارز بیان کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در جلسه دیشب برخی نمایندگان در خصوص نامه رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور که گفته می شد از آنها خواسته تا با نمایندگان همکاری نکنند، انتقاد کردند و احمدی نژاد خطاب به آنها گفت که نامه به استانداریها به این شکل که شما می گویید نبوده و بلکه هر وقت که ما از استانداریها پاسخ می خواستیم آنها به ما می گفتند فلان نماینده گفته که چنین شود ما هم به آنها ابلاغ کردیم از این به بعد طبق قانون عمل شود.

وی در ادامه افزود: در جلسه شب گذشته حجت الاسلام آشتیانی، ناصری، کریمی قدوسی و سید مهدی هاشمی از نمایندگان مجلس درحضور رئیس جمهور در خصوص موضوعات مختلف صحبت کردند.

این نماینده که خواست نامش منتشر نشود همچنین گفت: در این جلسه روح الله حسینیان به رئیس جمهور پیشنهاد داد تا هر ماه یک جلسه مشترک بین نمایندگان و احمدی نژاد برگزار شود که رئیس جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.

به گزارش مهر در جلسه دیشب نمایندگان مجلس که پیش از این گفته شده بود با درخواست اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس و با دعوت رئیس جمهور برگزار می شود، چهره های شاخص این فراکسیون همچون حداد عادل و آقا تهرانی حضور نداشتند.