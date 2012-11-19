مجتبی کوه سرخی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار به ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور اقدام به تولید پنل‌های خورشیدی کردند.

وی از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تولید سل‌‎های خورشیدی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی موفق به ساخت نسل اول سل‌های خورشیدی شدیم. این سلولها بر روی پنل خورشیدی نصب می شود.



کوه سرخی با تاکید بر اینکه سل‌های تولید شده بر پایه سیلیکون است، خاطرنشان کرد: در این طرح تحقیقاتی به دانش فنی تولید سل‌های خورشیدی سیلیکونی 14 تا 17 درصد دست یافتیم.



مجری طرح با اشاره به عملکرد سل‌های خورشیدی خاطرنشان کرد: برخورد نور خورشید به سل‌ها ایجاد الکترو حفره می‌کند. این الکترو حفره‌ها تحت میدانهای معکوسی که به آن وارد می شود به سمتهای مختلفی حرکت می کنند.



وی ادامه داد: این امر موجب می شود تا از طریق سلول‌‌های خورشیدی نیروی محرکه الکتریکی تولید شود.