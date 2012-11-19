محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات بودجه‌ای که معاونت متبوعش مثل بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر با آن رو به رو شده است، گفت: مشکلات اعتباری یک واقعیت است که در همه سطوح وجود دارد.

وی ادامه داد: ما در معاونت مطبوعاتی سعی می‌کنیم از برنامه‌هایی که جنبه عمومی دارد، کم نکنیم و در همین راستا تلاش خواهیم کرد جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها امسال هم مثل سال قبل برگزار شود.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به اعلام فراخوان نوزدهمین دوره این جشنواره در هفته گذشته تاکید کرد: جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها امسال سرِ زمان مقرر خود برگزار خواهد شد.

محمدزاده همچنین کاهش ارزش ریالی جوایز برگزیدگان این جشنواره را منتفی دانست. این در حالی است که سال گذشته به هر یک از برگزیدگان جشنواره علاوه بر بورس تحصیلی 5 میلیون تومان وجه نقد اهدا شد.

همچنین به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هفتمین دوره جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها هم در حال سپری کردن مراحل داوری است و اوایل فصل زمستان برگزار می‌شود.