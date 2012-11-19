پیروزی پرگل سویا/ اتلتیکومادرید همچنان می تازد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتلتیکومادرید نزدیک ترین تعقیب کننده بارسلونا در صدر جدول موفق شد در خانه گرانادا با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد. "آردا توران" هافبک ترکیه ای اتلتیکو تنها گل این تیم را در دقیقه 61 وارد دروازه میزبان کرد.
سویا نیز در خانه خود بتیس را گلباران کرد و موفق شد این تیم را با نتیجه 5 بر یک شکست دهد. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* دپورتیوو صفر – لوانته 2
* سلتاویگو یک – مایورکا یک
* ختافه 2 – وایادولید یک
* گرانادا صفر – اتلتیکومادرید یک
* سویا 5 – بتیس یک
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 34 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 31 امتیاز
3- رئال مادرید 26 امتیاز
4- لوانته 20 امتیاز
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18- دپورتیوو 10 امتیاز
19- اوساسونا 9 امتیاز
20- اسپانیول 9 امتیاز
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