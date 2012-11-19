پیروزی پرگل سویا/ اتلتیکومادرید همچنان می تازد

رقابت‌های هفته دوازدهم لالیگا شب گذشته با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید که در مهمترین دیدارها تیم های لوانته، ختافه، اتلتیکومادرید و سویا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.