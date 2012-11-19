  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

خاورمیانه

- جنگ اشغالگران قدس در نوار غزه وارد ششمین روز خود شد.

- رژیم صهیونیستی از بیش از ۴۴ میلیون حمله سایبری به سایتهای دولتی اش خبر داد.

- باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز دوشنبه در سفری تاریخی وارد میانمار شد.

- دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در بیانیه ای خواستار برقراری آتش بس بین رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی در غزه شد

در حمله صبح امروز رژیم اشغالگر قدس به غزه 11 نفر شهید و بیش از پنج نفر زخمی شدند که اغلب آنها کودک بودند.

- امیر قطر خواستار پایان محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی شد.

- شهروندان اردنی به اعتراضات خود علیه افزایش قیمت انرژی در این کشور ادامه دادند.

ایران در جهان

- تیم رسانه ای ایران وارد کربلای معلی شد.

- واشنگتن پست اعلام کرد: ایران باید اولویت نخست باراک اوباما در دور دوم باشد.

شرق و جنوب شرق آسیا

- رئیس جدید حزب کمونیست چین هشدار داد که در صورت مقابله نکردن با فساد، ناآرامی این کشور را فرا خواهد گرفت.

کد مطلب 1747265

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