عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- جنگ اشغالگران قدس در نوار غزه وارد ششمین روز خود شد.
- رژیم صهیونیستی از بیش از ۴۴ میلیون حمله سایبری به سایتهای دولتی اش خبر داد.
- باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز دوشنبه در سفری تاریخی وارد میانمار شد.
- دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در بیانیه ای خواستار برقراری آتش بس بین رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی در غزه شد
در حمله صبح امروز رژیم اشغالگر قدس به غزه 11 نفر شهید و بیش از پنج نفر زخمی شدند که اغلب آنها کودک بودند.
- امیر قطر خواستار پایان محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی شد.
- شهروندان اردنی به اعتراضات خود علیه افزایش قیمت انرژی در این کشور ادامه دادند.
ایران در جهان
- تیم رسانه ای ایران وارد کربلای معلی شد.
- واشنگتن پست اعلام کرد: ایران باید اولویت نخست باراک اوباما در دور دوم باشد.
شرق و جنوب شرق آسیا
- رئیس جدید حزب کمونیست چین هشدار داد که در صورت مقابله نکردن با فساد، ناآرامی این کشور را فرا خواهد گرفت.
نظر شما