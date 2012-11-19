حوادث ترافیکی هر 25 دقیقه یک قربانی می گیرد

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه حدود 60 درصد از متوفیات سال 90 از بین نیروهای آینده ساز و فعال جامعه بوده اند وضربه به سر و شکستگی های متعدد به ترتیب با 70 و25 درصد مهمترین عوامل نهایی فوت در راه های برون شهری استان بوده است.

وی افزود: استفاده از کلاه و کمربند ایمنی می توانست جان بسیاری از این فوت شوندگان را نجات دهد، متاسفانه سهم موتورسواران وعابرین پیاده در تلفات راه های برون شهری استان به ترتیب حدود 38 و20 درصد است.



وی گفت: بر اساس آمار، سالانه بیش از 800 هزار تصادف در ایران رخ می دهد و ایران در ردیف دوم حوادث مرگبار جاده ای جهان قراردارد.



وی اظهار داشت: بر اساس آمار پزشک قانونی درسال 90 نزدیک به 20 هزار و68 نفر معادل 55 نفر در هرروز درتصادفات رانندگی کشورمان جان باختند و297 هزار و257 نفر هم در کشورمجروح ومعلول حوادث رانندگی داشتیم.



وی عنوان کرد: سوانح رانندگی موجب افزایش مستقیم نظیر هزینه های درمان ناشی از تصادفات ومراقبت از معلولین وهزینه های غیرمستقیم مانند ایجاد مشکلات روانی و افسردگی درخانواده های مصدوم از این حوادث می شود.

میقانی اظهارداشت: در گلستان نیز تعداد متوفیات درون شهری و برون شهری درسال 90 به ترتیب به ترتیب 124 و396 بوده است که در حدود 2.6 درصد کل متوفیات کشوراست.