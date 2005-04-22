خراسان رضوي ميزبان اولين همايش كشوري زبان آموزي

به گزارش خبر نگار "مهر" در مشهد و به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي، اولين همايش كشوري زبان آموزي با شركت 550 نفر از دانشجويان و معلمان دوره ابتدايي در روزهاي 8 و 9 ارديبهشت ماه امسال به ميزباني مشهد برگزار مي شود.

مسئول دبيرخانه اولين همايش كشوري زبان آموزي گفت : 476 مقاله در 4 محور آموزش زبان نصري و ادبي ، كتاب و كتابخواني در زبان آموزي ، نقد و بررسي كتابهاي بخوانيم و بنويسيم و نوآوري فعاليت هاي خلاق در برنامه زبان آموزي از سراسر كشور به دبيرخانه همايش ارسال گرديده كه 10مقاله برتر طي دو روز برگزاري همايش ارائه خواهند شد.

محمود خليل نيا هدف از برگزاري اين همايش را آشنايي بيشتر معلمان با زبان فارسي و شيوه تدريس و بهره گيري بهتر از دانش ادبي در تدريس كتابهاي فارسي دوره ابتدايي ذكر كرد و افزود : در حاشيه برگزاري اين همايش نمايشگاهي از دستاوردها و فعاليت هاي زبان آموزي دوره ابتدايي نواحي و مناطق آموزش و پرورش مشهد برپا خواهد شد.